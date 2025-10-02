Erfaren Affärskoordinator till global kund Trollhättan!
2025-10-02
Är du redo för nästa steg i din karriär där du får kombinera kommersiell expertis, internationella samarbeten och spännande strategiska projekt? Vi söker nu en Affärskoordinator till ett globalt team där du blir en nyckelperson i att driva affärer och skapa ordning i komplexa kommersiella flöden.
Din rollSom Affärskoordinator får du en bred och dynamisk roll med stort ansvar för de dagliga kommersiella processerna. Du arbetar nära både Commercial Manager och Program Manager samt har regelbunden kontakt med kunder och interna intressenter.
Du kommer bland annat att: Stötta projektteamet i kommersiella och administrativa frågor Hantera kundorder, kontraktsvillkor, leveransplaner och avvikelser Ansvara för rapportering, dokumentation och uppföljning av kundernas behov Delta i förhandlingar och prisanalys Säkerställa att fakturering, fordringar och betalningsflöden fungerar smidigt Driva förbättringar inom processer, dokumenthantering och kommunikation
Din profilVi tror att du har: Kandidatexamen inom ekonomi, juridik, teknik eller liknande 3-5 års erfarenhet av kommersiellt arbete eller business support En strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad approach Förmåga att bygga relationer och trivas i en roll med både interna och externa kontaktytor
Om uppdraget
Placering: Trollhättan, Västra Götaland (på plats)
Omfattning: Heltid 100%
Start: Enligt överenskommelse
Varaktighet: 2 år
Sista dag att ansöka är 18 oktober 2025
Här får du chansen att utvecklas i en internationell miljö, arbeta nära beslutsfattare och vara med och bidra till framgången i strategiskt viktiga program.
Är du redo att ta nästa steg? Ansök redan idag och bli en del av ett globalt team som värdesätter struktur, samarbete och affärsmässighet!
