Erfaren administratör till ett energibolag
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-07-10
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Om tjänsten:
Vi söker nu en administratör till ett energibolag med placering i Luleå. Vi söker främst någon som har erfarenhet av fastighetsrätt och är bekant med kommunens processer med detaljplaner och plan och bygglagen. Här får du möjlighet att arbeta i en samhällsviktig verksamhet där administration, koordinering och samverkan med externa aktörer står i fokus
I denna roll arbetar du nära verksamheten och hanterar ärenden kopplade till etableringsförfrågningar från kommuner, myndigheter och företag. Du samordnar information från flera delar av organisationen, tar fram beslutsunderlag och säkerställer att återkoppling sker i enlighet med gällande regelverk och interna riktlinjer.
Utöver det löpande administrativa arbetet kommer du även att bidra till verksamhetsutveckling genom att samordna aktiviteter, dokumentera möten och följa upp pågående initiativ.
I rollen kommer du bland annat att:
• Hantera inkommande förfrågningar från kommuner, myndigheter och företag gällande etableringar i anslutning till Vattenfalls anläggningar.
• Samla in, sammanställa och kvalitetssäkra underlag från olika delar av verksamheten.
• Utforma och kommunicera svar i enlighet med interna riktlinjer samt relevant lagstiftning.
• Samverka med interna specialister och funktioner för att säkerställa effektiva processer och korrekta beslut.
• Ansvara för mötesadministration, inklusive protokollföring och dokumenthantering.
• Stödja avdelningens administrativa arbete och bidra till ordning och struktur i verksamheten.
• Koordinera och följa upp utvecklingsinitiativ och förbättringsaktiviteter.
Uppdragsperiod och omfattning:
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med planerad start den 30 augusti 2026 och uppdraget löper till och med den 31 januari 2027.
För att vara aktuell för rollen ser vi att du har:
• Utbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, juridik/rättsvetenskap eller annat närliggande område.
• Minst 3–5 års erfarenhet från liknande administrativa eller koordinerande roller.
• Erfarenhet av att arbeta i projekt, uppdrag eller verksamheter med motsvarande arbetsuppgifter.
• Erfarenhet av protokollskrivning och dokumenthantering.
• Erfarenhet av att samordna och driva utvecklings- eller förbättringsarbete.
• Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska.
• Goda till mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av arbete med kommunal planering eller detaljplaneprocesser.
• Kunskap om bygglovsärenden eller etableringsprocesser kopplade till elnät och infrastruktur.
Om dig:
Vi söker dig som har ett strukturerat och noggrant arbetssätt samt en god känsla för service och samarbete. Du är van att ta ansvar för dina arbetsuppgifter, trivs i en koordinerande roll och har förmågan att hantera flera parallella ärenden samtidigt.
Vidare är du kommunikativ, prestigelös och bygger lätt goda relationer med både interna och externa kontaktytor. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och bidrar aktivt till en effektiv och professionell verksamhet.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-07-19.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Suad Habib via e-post: suad.habib@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Södra Kungsgatan 4 (visa karta
)
972 35 LULEÅ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant National Recruiter
Suad Habib Suad.Habib@adecco.se Jobbnummer
9998986