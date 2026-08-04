Erfaren Account Manager - Employer branding
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2026-08-04
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Hjälp företag att attrahera Sveriges framtida talanger.
Att hitta rätt kompetens har aldrig varit viktigare. De företag som lyckas attrahera rätt medarbetare imorgon bygger sitt arbetsgivarvarumärke redan idag. Företag över hela Sverige konkurrerar om samma talanger och allt fler investerar i sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera framtidens medarbetare.
Som Account Manager på StudentDisplay hjälper du företag att synas där morgondagens arbetskraft finns: på universitet och högskolor runt om i Sverige.
Nu söker vi en affärsdriven Account manager om vill hjälpa företag att attrahera framtidens talanger!
Din roll
Som Account Manager ansvarar du för hela affärsprocessen, från första kontakt till långsiktigt samarbete. Du kommer inleda nya samarbeten för att bygga din egen kundportfölj samtidigt som du även jobbar med passiva kunder där ny kontakt ska tas för att diskutera samarbetsmöjligheter.
Du kommer att föra dialoger med HR-chefer, Talent Acquisition-specialister, marknadschefer och andra beslutsfattare inom några av Sveriges mest välkända arbetsgivare.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
• Identifiera företag som vill attrahera framtida medarbetare
• Kontakta beslutsfattare och skapa nya affärsmöjligheter
• Presentera vår employer branding-lösning och skapa värde för kunden
• Bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla din egen kundportfölj
• Ansvara för hela säljprocessen, från prospektering till avslut och uppföljning
• Utvecklas genom coachning, utbildning och tydliga mål
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av försäljning, kundservice eller liknande relationsskapande arbeten med kundkontakt
• Har erfarenhet eller kunskap inom employer branding och marknadsföring
• Har förmåga att identifiera kundbehov och omsätta dem till affärsmässiga lösningar
• Motiveras av att skapa resultat och driva affärer framåt
• Vill påverka både din egen utveckling och din inkomst
Varför StudentDisplay?
StudentDisplay är en del av Lifestyle Mediapartner: en snabbväxande nordisk mediekoncern och säljorganisation som sedan 2007 hjälpt företag att synas, stärka sina varumärken och nå rätt målgrupper på rätt plats.
Vi hjälper företag att bygga relationer med framtidens arbetskraft. Genom vårt rikstäckande nätverk av digitala skärmar på universitet och högskolor hjälper vi företag att synas i rätt miljö, vid rätt tillfälle och för rätt målgrupp.
För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs och därför är vi medlemmar och flerårigt certifierade av Great Place to Work, som årligen utser Sveriges bästa arbetsplatser.
Vi internrekryterar även alltid i förstahand när det dyker upp nya karriärmöjligheter och flera av våra medarbetare har under åren gjort resan från säljare till chef och delägare.
Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa och söker nyckelspelare som vill vara med och växa tillsammans med oss.
The Premier Media for Employer Branding Success
• Plats: Eskilstuna eller Norrköping
• Arbetstid: Mån-tors kl. 08:00–17:00, fre kl. 07:30–15:40
• Anställning: Heltid, 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning
• Tillträde: Enligt överenskommelse
Bli en del av StudentDisplay och skicka din ansökan idag, vi rekryterare löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Fristadstorget 2 (visa karta
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632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Eskilstuna Jobbnummer
10020875