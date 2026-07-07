Erdaren trafiklärare sökes, Vällingby
Fred Trafikskola AB / Lärarjobb / Stockholm Visa alla lärarjobb i Stockholm
2026-07-07
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Fred Trafikskola söker en erfaren och engagerad trafiklärare till vår trafikskola i Vällingby.
Vi söker dig som är utbildad trafiklärare och har minst 2 års sammanhängande arbetserfarenhet som trafiklärare. Du vet att yrket är mycket mer än bara tid bakom ratten – det är ett viktigt pedagogiskt hantverk där varje elev behöver trygghet, struktur och tydlig vägledning.
Hos oss tar du ett helhetsansvar för dina elevers utbildning och hjälper dem att utvecklas steg för steg mot ett säkert och självständigt körande.
Fred Trafikskola ligger i Vällingby och vårt huvudsakliga uppkörningsområde är Järfälla. Det är därför en fördel om du är trygg med Trafikverkets provmiljö och området runt Järfälla.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Arbetet sker enligt ett fast rullande 6-veckorsschema, där du vanligtvis har 5–7 körlektioner per dag. Helger planeras flexibelt utifrån dina önskemål.
Lektionerna är:
60 minuter på vardagar före kl. 18:00
50 minuter på kvällar och helger
Ersättning utgår för varje bokad och genomförd lektion med elev.
Anställningsform
Du kan välja det upplägg som passar dig bäst:
Intermittent timanställning
Konsultuppdrag som underkonsult
Som konsult kan du arbeta med eller utan egen bil.
Vi söker dig som
är godkänd/utbildad trafiklärare
har minst 2 års sammanhängande arbetserfarenhet som trafiklärare
är pedagogisk, lugn och tydlig i din undervisning
tar ansvar för elevens hela utbildningsresa
är noggrann med planering, återkoppling och dokumentation
gärna har god lokalkännedom om Järfälla och Trafikverkets provområde
Om Fred Trafikskola
Fred Trafikskola finns i Vällingby och öppnade i december 2020. Vi arbetar med körkortsutbildning för personbil och har fokus på trygg, personlig och strukturerad utbildning.
Hos oss blir du en del av en mindre trafikskola där kvalitet, elevkontakt och ett professionellt bemötande är viktigt i det dagliga arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi accepterar endas ansökningar via vår hemsida och hanterar endast kompletta ansökningar. Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fred Trafikskola AB
(org.nr 559275-8154)
Vällingbyvägen 132 (visa karta
)
162 63 VÄLLINGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9995275