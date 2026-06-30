Epic Owner inom Purchase to Pay
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2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig förändringsresa där en aktör inom försäkring vill modernisera sin Purchase to Pay-process med särskilt fokus på leverantörsfakturaflödet. En behovsanalys är redan genomförd, och nu handlar det om att omsätta insikter till konkret förändring som förenklar arbetssätt, standardiserar processer, ökar automatisering och stärker datakvaliteten.
Som Epic Owner tar du ett helhetsansvar för att driva Leverantörsfakturaprocess 2.0 från målbild till genomförd förändring. Du arbetar i gränssnittet mellan verksamhet, process, organisation och system, med nära samverkan med Finance Systems och andra centrala funktioner. Miljön präglas av höga krav på intern kontroll, regelefterlevnad och tydliga ansvar, vilket gör rollen särskilt intressant för dig som trivs i komplexa verksamheter där förändring behöver bli hållbar på riktigt.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att utveckla både arbetssätt och systemstöd, i en miljö där Rillion Prime och Workday ingår i dagens lösning. Det här är en roll för dig som vill kombinera strategiskt ansvar med verkligt genomförande och få tydligt inflytande över hur en central finansiell process fungerar framåt.
ArbetsuppgifterDu leder och samordnar arbetet inom epicen och driver den från etablerad målbild till genomförd förändring.
Du säkerställer att initiativ rör sig framåt i linje med verksamhetsmål och att beroenden mellan process, organisation och system hanteras.
Du driver utveckling inom process och arbetssätt, roller och ansvar, automatisering och datakvalitet.
Du ansvarar för förändringsledning och skapar förankring, tydlig kommunikation och efterlevnad i organisationen.
Du driver arbetet kopplat till systemstöd, inklusive analys av nuvarande lösning samt eventuell utveckling eller byte av befintligt systemstöd.
Du sätter struktur för uppföljning, effektmål och nyckeltal för att skapa tydlig styrning och mätbar effekt.
Du samarbetar nära funktioner inom Accounting och Reporting, Inköp, IT, Systems, arkitektur samt externa parter.
KravErfarenhet som Epic Owner, Program lead eller motsvarande.
Erfarenhet inom Purchase to Pay (P2P).
Erfarenhet av systemimplementation eller systembyte inom ERP eller P2P.
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsledning i större organisationer.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
MeriterandeVana att arbeta i agilt ramverk, till exempel SAFe.
Erfarenhet från organisationer med höga krav på dokumentation, regelefterlevnad samt risk och compliance.
Förståelse för finansiella flöden, intern kontroll och regelverk.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992717-2077768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9985165