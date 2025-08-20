Envix Nord söker en platschef till Umeå
2025-08-20
Vi söker en platschef till vår verksamhet i Umeå
Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men vi verkar över hela landet. På Envix kombinerar vi innovation och specialistkunskap med praktiska lösningar för att ta hand om samhällets stora utmaningar. Vi är experter inom våra arbetsområden som består av tre delar. Entreprenadverksamhet, konsulttjänster och vattenreningstjänster. Inom alla delar erbjuder vi helhetslösningar. Publiceringsdatum2025-08-20Om företaget
Vårt företag är specialiserat på jord, berg och avfall. Vi har över 30 års erfarenhet i branschen. Envix har en stark kundbas inom svensk basindustri såsom bl.a. gruv- och pappersmassaindustrin. Vi aktivt arbetar tillsammans med våra kunder med att hjälpa dem med pågående miljö omställningsprocesser.
Vår vision är att driva utvecklingen mot en cirkulär framtid där förorenade massor, vatten och avfall omvandlas till värdefulla resurser. Vi tror på ett samhälle där restmaterial inte ses som ett problem, utan som en naturlig möjlighet. Vi tror att innovation, lönsamhet och en god arbetsmiljö är en viktig grund som gör att medarbetare trivs och kan utvecklas hos oss.
Envix är stolta över att vi har etablerat Sveriges första storskaliga anläggning för behandling av sulfidjord i återvinningssyfte, där slutprodukten uppfyller End of Waste. I nuläget är vi ca 20 anställda och räknar med att bli fler framöver. Vi omsätter ca 45 till 65 miljoner men målet är inom fem år öka vår omsättning till 200 miljoner då vi kraftigt expanderar. Nu söker vi en resultatansvarig chef, är du den vi söker?Om tjänsten
Vill du ta ansvar för både affärsutveckling och operativ drift - och samtidigt bidra till hållbar resursanvändning? Envix söker nu en resultatansvarig platschef till vår (EOW) End-of-Waste-anläggning utanför Umeå i Röbäck.
På Envix EOW-anläggningar tar vi emot sulfidkontaminerade berg- och jordmassor från projekt i regionen. Massorna behandlas, neutraliseras och friklassificeras - för att sedan återföras till marknaden som produkter i nya projekt.
I rollen kombinerar du affärsmässighet och ledarskap med ett helhetsansvar för verksamheten. Du har arbetsmiljö-, personal- och budgetansvar, och ditt primära arbete består i att både driva anläggningen operativt, samt säkerställa och utveckla affärer i regionen genom både nya och befintliga kunder.
Som resultatansvarig platschef har du en tvådelad roll:
• Kommersiellt ansvar (ca 50 %): Du driver den operativa marknaden i regionen, bearbetar både nya och befintliga kunder, hanterar projekt- och ramavtal samt utvecklar affärer mot entreprenörer, åkerier inom anläggning, kommuner och större projektaktörer etc.
• Operativt ansvar (ca 50 %): Du leder den dagliga driften med underställd personal, säkerställer en fullt fungerande anläggning och driver verksamheten framåt.
Anläggningen är idag i en mindre skala. Din uppgift blir att utveckla och expandera verksamheten både genom fler kunder, fler ramavtal och på sikt även fler anläggningar i regionen. Rollen innebär ett stort eget ansvar och ger dig samtidigt möjligheten att bygga och forma Envix framtid.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att utveckla en befintlig verksamhet till nästa nivå med fokus på verksamhetens miljötekniska inriktning, och som vill vara med på Envix tillväxtresa.
För att trivas i rollen drivs du av framdrift och entreprenörsanda. Du är beslutsmässig, och det är självklart för dig att arbeta mot affärsmässiga resultat och mål både internt och externt. Vi tror att du har erfarenhet av att leda andra människor operativt, samt att du ser extern kunddialog som en naturlig del av din vardag.
Din bakgrund är från anläggningsbranschen, entreprenörsledet, åkerisidan inom anläggning, eller liknande område. Du har ett etablerat nätverk inom regionen med kunder, åkerier inom anläggning, anläggningsbolag, ramavtal i Umeå med omnejd, liksom kännedom om pågående och kommande projekt i området.
Hos oss på Envix är det viktigt att vara en lagspelare. Det innebär att du är prestigelös, ser lösningar i stället för hinder och har förmåga att inspirera andra. Din positiva framtoning och din förmåga att bygga starka relationer kommer att vara avgörande för din framgång i rollen.
• Resor förekommer i tjänsten.
• B-körkort är ett krav.
• Vi erbjuder dig tjänstebil, marknadsmässiga villkor och förmånliga friskvårdsförmåner.
• Placering: Umeå
Ansökan och information om tjänsten
Mejla din ansökan till Louise Dahlberg, HR ansvarig på Envix på louise.dahlberg@envix.se
senast den 21/9-2025. I och med att du skickar in din ansökan godkänner du också att vi behandlar dina personuppgifter. Ange löneanspråk.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR ansvarig Louise Dahlberg på 070 - 247 81 04 eller på louise.dahlberg@envix.se
alternativt VD Mathias Horvat på 072-250 03 70 eller på mathias.horvat@envix.se
Tillträde enligt överenskommelse. Omfattning 100%. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provtjänstgöring tillämpas.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: louise.dahlberg@envix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR Vision Nord AB
904 40 RÖBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Envix AB Kontakt
VD
Mathias Horvat mathias.horvat@envix.se 072-250 03 70 Jobbnummer
