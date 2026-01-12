Environmental Engineer Saab Barracuda
2026-01-12
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en engagerad och erfaren miljöingenjör som vill leda och utveckla Barracudas miljö- och hållbarhetsarbete. I rollen har du ett övergripande ansvar för att samordna och driva företagets arbete inom miljö och hållbarhet, i nära samarbete med både interna och externa intressenter. Du säkerställer att verksamheten följer gällande lagstiftning och tillstånd samt ansvarar för kontakter med myndigheter och certifieringsorgan.
Som miljöingenjör hos oss leder du arbetet med miljötillstånd, både vid ansökan om nya tillstånd och vid förändringar av befintliga. Du koordinerar och deltar i inspektioner och periodiska besiktningar från exempelvis miljökontoret, Länsstyrelsen och DNV, samt ansvarar för uppföljning av aktiviteter kopplade till dessa. En viktig del av rollen är att ansvara för rapportering och uppföljning av miljömål samt att stötta ledningsgruppen i framtagningen av nya mål inom miljö och hållbarhet.
Du har även ansvar för aktiviteter i miljöårshjulet, såsom rapportering, revisioner, tillsynsbesök och provtagningar. Rollen innebär vidare deltagande i olika Saab-forum och styrgrupper där du representerar Barracuda. Du medverkar också i riskbedömningar av kemiska arbetsmiljörisker och miljörisker för att säkerställa en trygg och hållbar verksamhet.Publiceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som har en akademisk examen inom miljöteknik, miljövetenskap eller motsvarande och som har cirka tre till fem års erfarenhet av arbete inom miljö och hållbarhet. Du har god kunskap om miljölagstiftning och tillståndsprocesser samt en mycket god kommunikativ och samordnande förmåga. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har en god IT-vana.
Om du har en passion för miljö och hållbarhet och har de färdigheter och erfarenheter som krävs för att driva Barracudas miljöarbete så vill vi gärna höra från dig. Ta chansen att göra skillnad i ett expansivt företag!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
