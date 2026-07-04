Environmental Coordinator BU Missile Systems
Saab Aktiebolag / Hälsoskyddsjobb / Karlskoga Visa alla hälsoskyddsjobb i Karlskoga
2026-07-04
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som Environmental Coordinator kommer du att jobba med miljö- och kemikaliearbetet som är kopplat till våra produkter inom affärsenheten Missile Systems. Våra affärer innefattar såväl nyutveckling som produktion och supportaffärer. Det innebär ett nära samarbete med olika funktioner i verksamheten för att kunna hantera miljökrav och miljödokumentation kopplad till utveckling, inköp, försäljning, användning och avveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som kan ingå i tjänsten i varierad omfattning:
Planera, koordinera, genomföra och kontrollera aktiviteter som stöder projektens/produkternas miljömål och säkerställa efterlevnad av produkternas miljökrav
Tolka och tillämpa miljö- och kemikalielagstiftning gällande våra produkter
Samarbeta med kemi- och miljöfunktioner inom olika avdelningar
Hantera diverse kemikaliefrågor
Stödja konstruktion och designavdelning med hållbara materialval och materialdeklarationer
Utfärda miljö- och kemikaliedokumentation till kund
Bedriva förändringsarbete genom att ersätta material och kemiska produkter med alternativ med mindre hälso- och miljöeffekter
Rapportera till myndigheter gällande farliga ämnen
Samverka med funktioner från andra delar av organisationen
Resor både inom och utanför Sverige ingår i arbetet. Placeringsort är Karlskoga.Publiceringsdatum2026-07-04Profil
Vi söker dig som har ett genuint intresse för och engagemang i kemikalierelaterade miljöfrågor.
Vi tror att du har:
Akademisk utbildning inom miljö, kemi, material- eller maskinteknik, eller motsvarande kunskaper och erfarenheter från arbetslivet.
God kunskap om lagstiftning inom miljö- och kemikalieområdet, exempelvis REACH.
God förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
För att trivas i rollen tror vi också att du:
Arbetar självständigt och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Tar initiativ och bidrar till att skapa resultat.
Trivs med att samarbeta och bygger goda relationer med kollegor, oavsett funktion eller roll.
Kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt och bidrar till att skapa samsyn och tydliga förväntningar i samarbetet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
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691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9992578