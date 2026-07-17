Environment Manager Sweden
Experis AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-07-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara med och driva Unipers miljö- och hållbarhetsarbete i Sverige?
Vi söker nu en engagerad och driven Environment Manager som vill ta en nyckelroll i arbetet med miljöfrågor, regelefterlevnad och hållbar utveckling. I rollen får du möjlighet att påverka både den strategiska och operativa miljöagendan i en verksamhet som är viktig för framtidens energiförsörjning.
Om rollen
Som Environment Manager ansvarar du för att stödja och utveckla miljöarbetet inom den svenska verksamheten. Du blir en viktig kontaktperson för miljörelaterade frågor och arbetar nära verksamheten, hållbarhetsteamet, myndigheter och externa samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Miljö- och hållbarhetsarbete
Säkerställa efterlevnad av svensk och europeisk miljölagstiftning.
Driva och stötta miljöprojekt kopplade till hållbarhetsrapportering och CSRD.
Samordna insamling, kvalitetssäkring och rapportering av miljödata.
Identifiera förbättringsområden och driva initiativ inom miljö och hållbarhet.
Bedöma och hantera miljörisker samt utveckla förebyggande åtgärder.
Energi och myndighetsrapportering
Ansvara för rapportering till svenska energimyndigheter.
Koordinera energikartläggningar och uppföljning av energieffektiviseringsåtgärder.
Leda arbetet med implementering av ISO 50001 på svenska anläggningar.
Samordna workshops och förbättringsarbete tillsammans med verksamheten och externa konsulter.
Representera Sverige i relevanta nätverk inom energieffektivisering.
Stöd till verksamheten
Följa förändringar i miljölagstiftning och säkerställa att verksamheten informeras och agerar på nya krav.
Stödja anläggningar i frågor kring miljöledningssystem, miljötillstånd och revisioner.
Bidra med expertstöd inom kemikalielagstiftning, inklusive REACH och aktuella PFAS-frågor.
Delta aktivt i det svenska HSSE-arbetet och bidra med miljörelaterade uppdateringar.
Revisioner och särskilda projekt
Vara kontaktperson och samordnare vid miljörelaterade revisioner och granskningar.
Stödja verksamheten i arbetet med EU-taxonomi och hållbarhetskrav.
Fungera som länk mellan centrala funktioner och lokala verksamheter för att säkerställa ett effektivt genomförande av miljöinitiativ.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar god miljökompetens med ett starkt driv att utveckla verksamheter och skapa resultat.
Vi tror att du har:
Akademisk examen inom exempelvis miljövetenskap, teknik, naturvetenskap, ekonomi eller liknande område.
Minst tre års erfarenhet från en roll som miljöansvarig, miljöspecialist eller liknande.
Erfarenhet av miljölagstiftning, myndighetsrapportering och hållbarhetsarbete.
Erfarenhet av att leda projekt och driva förändringsarbete.
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
Förmåga att samarbeta över organisatoriska och geografiska gränser.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av CSRD och hållbarhetsrapportering.
Erfarenhet av ISO 14001 och ISO 50001.
Erfarenhet från energi-, industri- eller processverksamhet.
Kunskap inom kemikalielagstiftning, REACH och PFAS-frågor.
Här får du en strategiskt viktig roll där du bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart energisystem. Du blir en del av ett kompetent team med stort engagemang och får möjlighet att arbeta med komplexa och samhällsviktiga miljöfrågor i en internationell verksamhet.
Placering: Malmö
Omfattning: Heltid
Anställning: Konsult
Period: 12 månader
Start: Så snart som möjligt
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så känner du att detta är rätt roll för dig - ansök redan idag!
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
10005566