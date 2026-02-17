Environment and Safety Specialist
2026-02-17
Vi söker en Environment and Safety Specialist som tar operativt ansvar för vårt miljö-, säkerhets- och hållbarhetsarbete.
Det här är en roll för dig som vill arbeta där det händer, ute i verksamheten nära pulsen och besluten. Det handlar om att säkerställa att arbetssätt, riskbedömningar och krav fungerar i praktiken.
Du rapporterar till Head of Quality och arbetar tvärfunktionellt i organisationen. Här kombinerar du praktiskt förbättringsarbete med struktur, uppföljning och efterlevnad
Ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter
Rollen handlar om att få arbetssätt och krav att fungera i praktiken - och att fånga upp risker innan de blir problem. Du kommer huvudsakligen att:
genomföra och samordna riskbedömningar
säkerställa att beslutade åtgärder faktiskt genomförs och följs upp
driva och stödja avvikelseutredningar med fokus på rotorsak, inte symptom
initiera förbättringar som minskar risk, avfall och energiförbrukning
ansvara för hållbarhetsrapportering och extern rapportering till kunder och myndigheter
vara kontaktperson gentemot relevanta myndigheter
bidra vid revisioner och säkerställa att åtgärder hanteras
säkerställa lagbevakning och regelefterlevnad
utbilda och engagera organisationen i frågorna
Du är trygg i olika sammanhang och tvekar inte att ta dialogen där den behövs. Du kombinerar struktur med driv - och lämnar inte frågor halvvägs.Publiceringsdatum2026-02-17Profil
För att lyckas i rollen behöver du ha några års erfarenhet av miljö- och säkerhetsarbete i industriell eller teknisk verksamhet. Vi tror att du har med dig:
- Erfarenhet av riskbedömningar och åtgärdsarbete i operativ miljö
- Erfarenhet av avvikelsehantering och rotorsaksanalys
- God kunskap om miljö- och arbetsmiljölagstiftning
- Vana vid myndighetskontakt och extern rapportering
- Erfarenhet av strukturerat hållbarhetsarbete
Du har förmåga att bygga fungerande rutiner, arbeta metodiskt i digitala miljöer och säkerställa att dokumentation håller hög kvalitet. Du har också en språklig höjd och behärskar såväl svenska som engelska i tal och skrift, och kan formulera rapporter som håller regulatoriskt.
Vårt erbjudande
Här får du arbeta nära verksamheten och vara en viktig del av vår förmåga att utveckla kvalitet, minska risker och stärka vår långsiktiga hållbarhet.
Hos oss verkar du i ett företag med tydligt framtidsfokus och höga ambitioner. Vi utvecklas kontinuerligt och har en långsiktig syn på både verksamhet och medarbetare.
Vill du växa med oss - då vill vi växa med dig!
Let's connect!
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Euroform
(org.nr 556289-1308) Arbetsplats
Operations, Quality Kontakt
Firas Al-Sahli 0700421517 Jobbnummer
9748749