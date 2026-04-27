Entrévärd O 'Learys Växjö

O'learys Trademark AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö
2026-04-27


Vi söker en trygg, serviceinriktad och uppmärksam entrevärd som vill vara första och sista intrycket för våra gaster på nattklubben. Du spelar en viktig roll i att skapa en välkomnande, säker och professionell atmosfär - även under högt tempo.
Som entrevärd ansvarar du för att ta emot gäster, hantera kö och insläpp samt säkerställa att rätt personer får tillträde enligt våra riktlinjer och gällande lagstiftning.

Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster och skapa en positiv första kontakt

Hantera kö, gästflöde och insläpp på ett smidigt och rättvist sätt

Kontrollera legitimation, ålder och bokningar/gästlistor

Samarbeta med ordningsvakter och övrig personal kring säkerhet och trivsel

Informera gäster om regler, öppettider och aktuella erbjudanden

Hantera entreavgifter och förköpsbiljetter i vårt system Easy Jacket

Bidra till en trygg miljö genom att uppmärksamma och agera på avvikelser

Kvalifikationer
Erfarenhet från service, restaurang eller nattklubb är meriterande

Van att hantera människor i olika situationer, även under press

God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande

Förmåga att sätta gränser på ett lugnt och respektfullt sätt

Goda kunskaper i svenska och engelska

Dina personliga egenskaper
Social, utåtriktad och trygg i mötet med gäster

Ansvarstagande, uppmärksam och stresstålig

Rättvis och konsekvent i ditt agerande

Hög servicekänsla med fokus på gästupplevelse

Arbetstider:

Kvällar, nätter och helger

Vi erbjuder:

En dynamisk och social arbetsplats

Möjlighet att utvecklas inom restaurang- och nöjesbranschen

Ett sammansvetsat team och ett högt arbetstempo

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7640727-1967912".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
O'learys Trademark AB (org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Storgatan 10 (visa karta)
352 31  VÄXJÖ

Arbetsplats
O'Learys

Jobbnummer
9877153

