Entrévärd O 'Learys Växjö
Entrevärd
Vi söker en trygg, serviceinriktad och uppmärksam entrevärd som vill vara första och sista intrycket för våra gaster på nattklubben. Du spelar en viktig roll i att skapa en välkomnande, säker och professionell atmosfär - även under högt tempo.
Som entrevärd ansvarar du för att ta emot gäster, hantera kö och insläpp samt säkerställa att rätt personer får tillträde enligt våra riktlinjer och gällande lagstiftning.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Välkomna gäster och skapa en positiv första kontakt
Hantera kö, gästflöde och insläpp på ett smidigt och rättvist sätt
Kontrollera legitimation, ålder och bokningar/gästlistor
Samarbeta med ordningsvakter och övrig personal kring säkerhet och trivsel
Informera gäster om regler, öppettider och aktuella erbjudanden
Hantera entreavgifter och förköpsbiljetter i vårt system Easy Jacket
Bidra till en trygg miljö genom att uppmärksamma och agera på avvikelserKvalifikationer
Erfarenhet från service, restaurang eller nattklubb är meriterande
Van att hantera människor i olika situationer, även under press
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande
Förmåga att sätta gränser på ett lugnt och respektfullt sätt
Goda kunskaper i svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Social, utåtriktad och trygg i mötet med gäster
Ansvarstagande, uppmärksam och stresstålig
Rättvis och konsekvent i ditt agerande
Hög servicekänsla med fokus på gästupplevelse
Arbetstider:
Kvällar, nätter och helger
Vi erbjuder:
En dynamisk och social arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom restaurang- och nöjesbranschen
Ett sammansvetsat team och ett högt arbetstempo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare O'learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Storgatan 10 (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
O'Learys Jobbnummer
