Entrévärd

Chsd Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-06-08


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Entrévärdar sökes till gayvänliga krogar i Gamla Stan. Arbetet är förlagt kvällstid från klockan 22.00 alla dagar i veckan efter schema.
The Secret Garden samt The Temple Bar är två folkkära krogar mitt på Kornhamnstorg i Gamla Stan. Majoriteten av våra gäster är HBTQ.
Krogarna är öppna till 03.00 alla dagar om året.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete på krogen. Gärna utbildad i alkohollagen men inget krav. Du ska ha god fysik och tala flytande engelska.
Du bör ha god hand med människor och vara en duktig kommunikatör samt arbeta bra i stora grupper.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Frivilligt: Skicka en kort videopresentation till @thesecretgarden på sociala medier
E-post: info@secretgardensthlm.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entrévärd".

Arbetsgivare
Chsd Restaurang AB (org.nr 556765-0238)
Kornhamnstorg 57 (visa karta)
103 12  STOCKHOLM

Arbetsplats
Chsd Restaurang AB

Jobbnummer
9952431

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