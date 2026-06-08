Entrévärd
Chsd Restaurang AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Entrévärdar sökes till gayvänliga krogar i Gamla Stan. Arbetet är förlagt kvällstid från klockan 22.00 alla dagar i veckan efter schema.
The Secret Garden samt The Temple Bar är två folkkära krogar mitt på Kornhamnstorg i Gamla Stan. Majoriteten av våra gäster är HBTQ.
Krogarna är öppna till 03.00 alla dagar om året.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete på krogen. Gärna utbildad i alkohollagen men inget krav. Du ska ha god fysik och tala flytande engelska.
Du bör ha god hand med människor och vara en duktig kommunikatör samt arbeta bra i stora grupper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Frivilligt: Skicka en kort videopresentation till @thesecretgarden på sociala medier
E-post: info@secretgardensthlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Entrévärd". Arbetsgivare Chsd Restaurang AB
(org.nr 556765-0238)
Kornhamnstorg 57 (visa karta
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103 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Chsd Restaurang AB Jobbnummer
9952431