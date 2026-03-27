Entrévärd
Cube of Art söker en entrévärd på deltid. Arbetstiden inkluderar både vardagar och helger.
Tycker du om att arbeta med varierande arbetsuppgifter? Älskar du att förbättra upplevelsen för alla? Då är du rätt person för tjänsten som entrévärd på Cube of Art i Uppsala.
Cube of Art är ett museum för interaktiv konst. Museet ger besökarna möjlighet att upptäcka digital och interaktiv konst. Visionen är att förena människor i interaktion med konst, och väcka nyfikenhet kring hur teknik och konst kan samverka.
Museet är beläget i centrala Uppsala och består av en svart kub med 7 meter i takhöjd. Kuben är installerad med den senaste laser- och lidartekniken som gör att besökarna kan interagera med konsten på ett helt nytt sätt.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att möta människor, ta initiativ och skapa en välkomnande atmosfär. Du har lätt för att ta kontakt, leda samtal och arbeta i ett högt tempo där snabba beslut kan behövas. Det viktigaste för oss är din positiva inställning och ditt engagemang för att ge varje besökare en minnesvärd upplevelse.
Vi söker dig som är redo att vara med och bidra till spännande konst! Du är stresstålig och gillar nya utmaningar. Du är en skicklig värd och är ansvarsfull, strukturerad och ser till att arbetet flyter på smidigt.
I gengäld erbjuder vi dig stora utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö. Det kommer bli en lärorik resa med stimulerande möjligheter till personliga framsteg och ny kunskap. Vi kommer garanterat att utmana dig!
Mertierande
Erfarenhet från kundtjänst eller försäljning. Utbildning inom teknik, data/IT och matematik är meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: work@cubeofartuppsala.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DiiN Team AB
(org.nr 559298-2077)
Stationsgatan 29 (visa karta
)
753 40 UPPSALA Arbetsplats
Cube of Art Jobbnummer
9825304