Entreprenörsdriven ekonomiansvarig
Wikan Personal AB / Ekonomichefsjobb / Kristianstad Visa alla ekonomichefsjobb i Kristianstad
2026-06-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Tectum Byggnader AB är ett stabilt familjeföretag som grundades 1975 och är ett av södra Sveriges största leverantör av stålbyggnader till industrin och lantbruket, bilhallar samt rid- och sporthallar. På Tectum är vi nu drygt 20 medarbetare och har sedan start levererat ca 5000 byggnader.
Företaget har sina rötter i Vinslöv men sitter nu i ett helt nybyggt kontor på Ängamöllan i Kristianstad.
Vår ekonomiansvariga går vidare till en annan roll så därför söker vi nu någon som kan axla hennes roll framåt. I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för ekonomin i Tectum Byggnader samt sju andra mindre bolag i koncernen. Som ekonomiansvarig hos oss på Tectum arbetar du brett med bokslut, årsredovisning, löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, viss fakturering så som internfakturering och hyresfakturering, statistik samt momsredovisning. Du kommer att växla mellan att ha operativa arbetsuppgifter (redovisning) i kombination med strategiska frågor där du blickar framåt och bidrar till att utveckla Tectums verksamhet och den fortsatta tillväxtresan. Du är ägarnas bollplank inom ekonomi och redovisning och stöttar upp med tex uppföljningar, KPI er/nyckeltal, affärsmodeller etc. Det kommer även ingå visst mindre arbete med arbetsmiljöhandboken och dess uppgifter.
Du kommer ingå i ett team på fyra personer på ekonomi/administration som arbetar nära och hjälper till med varandras arbetsuppgifter när tid finns.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har en akademisk utbildning inom ekonomi samt minst tre års erfarenhet av liknande roll inom redovisning och controlling där du jobbat både operativt och strategiskt. Erfarenhet av ekonomiarbete från privat företag är meriterande, och då gärna med erfarenhet från byggbranschen, fastighetsbranschen eller skogsnäringen. Du har god förståelse för hur flödet fungerar genom hela ekonomiprocessen och trivs med att jobba med deadlines för redovisning och rapportering. Du är trygg i din roll och är van att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har god datorvana och är van användare av Office-paketet samt har erfarenhet av något ekonomisystem. Vi använder Hogia. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Vi söker dig som är kommersiell och innovativ i din profil som ekonom. Vidare är du flexibel, positiv och självgående. Du är bra på att ta egna initiativ, samarbeta samt trivs med att arbeta nära verksamheten. I ditt arbetssätt är du effektiv, strukturerad och har stort ordningssinne.
Vi erbjuder dig
Hos Tectum Byggnader får du en nyckelroll i ett stabilt och välrenommerat familjeföretag med korta beslutsvägar och en långsiktig syn på verksamheten. Du erbjuds ett varierande och ansvarsfullt arbete där du får kombinera operativt ekonomiarbete med strategiskt affärsstöd och vara en viktig del i företagets fortsatta utveckling. Hos oss arbetar du nära ägare och kollegor i en prestigelös organisation med stark gemenskap, moderna lokaler i Kristianstad och goda möjligheter att påverka både din roll och verksamhetens framtida tillväxt.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Tectum med tillträde snarast. Vi använder oss av löpande urval, så ansök redan idag! Du söker tjänsten på www.wikan.se
och sista ansökningsdag är den 30 juni 2026.
För mer information eller frågor, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Johanna Fondell 044-590 65 02.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Lasarettsboulevarden 2H (visa karta
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Tectum AB Kontakt
Johanna Fondell 044-5906502 Jobbnummer
9956609