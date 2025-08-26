Entreprenadinköpare till Eltel
Är du en erfaren entreprenadinköpare med passion för hållbarhet och innovation? Eltel söker nu dig som vill vara med och forma framtidens infrastruktur! Din roll är varierande och spännande, med fokus på affärsmässighet, kvalitet och miljö. På Eltel värdesätts din utveckling och de erbjuder stora möjligheter att växa inom företaget. Bli en del av deras team och bidra till en mer uppkopplad och hållbar värld!
OM TJÄNSTEN
Eltel levererar tjänster för kritisk infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnät för det moderna samhället. De designar, planerar, bygger och säkrar driften av nätverk för en mer hållbar och uppkopplad värld idag och för kommande generationer.
I din roll som entreprenadinköpare är ditt ansvarsområde att genomföra inköp med avseende på totalkostnad, kvalitet och miljö. Du kommer skriva och förhandla avtal och utveckla relationen med underentreprenörer, i huvudsak markbyggnadsentreprenörer och olika teknikentreprenörer. Du kommer också arbeta med konsulter för projektledning, projektering och dokumentation. Din roll kommer vara varierande, målinriktad, kontaktskapande och spännande, men det bästa av allt är att du får möjligheten att vara med och driva spännande projekt framåt tillsammans med kompetenta kollegor!
Varför ska du välja Eltel som arbetsgivare? Eltel tror på utvecklingsmöjligheter för deras medarbetare, så det finns stora möjligheter för dig att växa i din roll och inom Eltel. En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till dagens och morgondagens uppkopplade samhälle. Med deras drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Genomföra upphandlingar, förhandlingar och kontraktsskrivning.
• Prekvalificeringsprocessen (verktyg för bedömning, ekonomisk- och leveransförmåga, legala krav som kollektivavtal, sekretessavtal etc) och godkännande av UE (underentreprenad)
• Medverka till utveckling av leverantörsbasen.
• Ansvara för att mallar och dokument är uppdaterade i upphandlingsprocessen.
• Bedriva aktiv förberedelse och uppföljning av större projekt tillsammans med lokala projektledare och teamchefer.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp, samt minst 5 års erfarenhet av att arbeta med entreprenadinköp inom områdena mark och el.
• Är van att upprätta förfrågningsunderlag, entreprenadkontrakt och avtal.
• Har mycket goda kunskaper i Microsoft Office paketet.
• Förhandlingsvana och kunskap av EBR-upphandling.
• Kunskap kring allmänna bestämmelserna AB+ABT+ABK för byggsektorn.
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Koncernspråket är engelska.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap inom tendsign
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Du är driven, resultatorienterad och har fokus på mål och kvalitet. Du motiveras av att utveckla korrekta och hållbara affärsrelationer med leverantörer samt att du har en kommunikativ och hög integritet. Du är en självständig individ men också en självklar teamspelare som är noggrann i varje steg du gör.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Övrigt: I och med verksamhetens karaktär gör Eltel, som en del av deras rekryteringsprocess, bakgrundskontroll och kreditupplysning.
INFORMATION OM FÖRETAGET
