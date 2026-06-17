Entreprenadingenör bygg
Bustos Konsulttjänster AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vem är du?
Som entreprenadingenjör kommer du att arbeta nära platschefen och stötta denne vid arbetsplatsen. Vi ser att du som sökande har en bakgrund inom något av de följande områden; bostad, samhälls- och kommersiella byggnationer i form av ROT och/eller nyproduktion. Som person är du flexibel i ditt arbetssätt om det skulle behövas, men att du samtidigt är rutinerad av att arbeta inom projekt. Det är fundamentalt att du är självgående men att du likaså kan samarbeta med andra. Du är noggrann och stark på de administrativa delarna och du levererar alltid enligt deadline. Du är även kommunikativ, strukturerad, lösningsorienterad och engagerad i projektet.
Kvalifikationer:
Har minst fem års erfarenhet av entreprenadingenjör- och/eller projektingenjörsrollen inom bygg
Har relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Du har god kunskap om byggbranschen - allmänna bestämmelser AB04/ABT06, ABK
Du kommunicerar tydligt och väl på svenska såväl som engelska, både i tal och skrift
Körkort B
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande – så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Vi tar också emot ansökningar från underkonsulter (även F-skatt) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926354-2057514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bustos Konsulttjänster AB
(org.nr 559090-8330), https://bustoskonsulttjanster-1746019372.teamtailor.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9967939