Entreprenadingenjör till Schaktab
Adding People AB / Byggjobb / Jönköping Visa alla byggjobb i Jönköping
2026-07-07
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Därför är du viktig
Varje framgångsrikt projekt baseras på genomtänkta beslut, rätt förutsättningar och människor som ser helheten. Som entreprenadingenjör på Schaktab blir du en viktig länk mellan kalkyl, inköp, produktion och kvalitet och en nyckelperson för att våra projekt ska genomföras på ett effektivt, lönsamt och hållbart sätt.
Det här är Schaktab
Schaktab är ett Jönköpingsbaserat företag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom mark- och anläggningsentreprenader – från mindre finplaneringsprojekt till större terrasseringsarbeten.
Vårt mål är att överträffa kundernas förväntningar genom att kombinera gedigen kvalitet med innovativa lösningar. Med mångårig erfarenhet täcker vi hela processen, från projektering till färdigställande, och levererar anläggningar som möter både dagens och framtidens krav.
Våra projekt kännetecknas av noggrann planering, höga kvalitetskrav och ett starkt miljöfokus.
Huvudkontoret finns på Hedenstorp i Jönköping, med lokalkontor i Värnamo och Ödeshög. Idag är vi cirka 65 medarbetare och förfogar över omkring 40 egna maskiner.
Vi är medlemmar i Byggföretagen och följer gällande kollektivavtal.
Vår kultur
Hos Schaktab bygger vi framgång genom människor som tar ansvar, visar engagemang och vill framåt. Här får du friheten att påverka ditt arbete och förtroendet att driva det vidare.
Vi tror på samarbete och erfarenhetsutbyte. Idag finns en bred kompetens inom kalkyl och projektplanering i organisationen, och framåt vill vi utveckla arbetssättet ytterligare genom att skapa starkare team där kunskap delas, idéer utbyts och människor växer tillsammans.
Här möts du av erfarna kollegor inom projektledning, produktion och kalkyl med lång erfarenhet från branschen. Men det som kanske ändå kännetecknar oss allra mest är vår starka sammanhållning och höga trivsel. Här blir du en del av ett engagerat gäng med högt i tak.
Fokus i din roll
Som entreprenadingenjör får du en varierad roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du arbetar nära projektledare och produktionsorganisationen och fungerar som ett viktigt stöd genom hela projektprocessen.
Rollen kombinerar tekniska, administrativa och affärsmässiga arbetsuppgifter där du bidrar till att projekten genomförs med rätt kvalitet, ekonomi och struktur.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Stötta produktionsorganisationen i pågående entreprenader
Arbeta med kalkyl- och anbudsarbete
Arbeta med inköp och upphandling av underentreprenörer och leverantörer
Analysera förfrågningsunderlag
Bidra till planering, uppföljning och ekonomisk kontroll i projekten
Utveckla och förbättra arbetssätt, rutiner och processer
Föra lösningsorienterade dialoger med kunder, leverantörer och samarbetspartners
Utveckla unika affärsmöjligheter tillsammans med både nya och gamla kunder
Det här är en roll för dig som uppskattar variation och som vill vara delaktig i många delar av entreprenadprocessen.
Om vi får önska
Vi söker dig som har erfarenhet från bygg- eller mark- och anläggningsbranschen och som trivs i en roll där teknik, affär och samarbete möts.
Du har sannolikt arbetat som entreprenadingenjör, projektledare, produktionschef, kalkylator eller i en liknande roll där du fått en god förståelse för entreprenadverksamhetens olika delar.
Vi tror att du har:
Erfarenhet från bygg- eller mark- och anläggningsbranschen
Kunskap inom kalkyl, projektstyrning och entreprenadekonomi
God förståelse för mark- och anläggningsarbeten
Vana att läsa och tolka tekniska och juridiska handlingar
Erfarenhet av inköp, upphandling eller leverantörskontakter
Ett affärsmässigt perspektiv och god förståelse för projektens lönsamhet
Engagemanget att efter att ha utvecklat en bra affärsmöjlighet, för både Schaktab och kunden, knyta ihop affären
Datorvana gällande relevanta program för kalkyl, projektuppföljning mfl
Har du erfarenhet av schakt, masshantering och produktionsfrågor inom anläggning ser vi det som meriterande. Det viktigaste för oss är att du förstår entreprenadaffären, har ett starkt engagemang och vill vara med och utveckla både projekt och arbetssätt.
Är det rätt plats för dig?
Du trivs i en roll där du får ta stort ansvar och självständigt driva ditt arbete framåt. Hos Schaktab får du friheten att påverka och förtroendet att fatta egna beslut, samtidigt som du blir en viktig del av ett team där erfarenheter delas och där ni utvecklas tillsammans.
För att lyckas hos oss tror vi att du är en person med ett naturligt driv och en vilja att skapa resultat. Du är affärsmässig i ditt sätt att tänka och ser inte bara siffrorna i kalkylen – du förstår också kunden, relationen och vad som krävs för att vinna rätt affärer.
Du är trygg i mötet med andra människor och bygger långsiktiga relationer genom engagemang, kunskap och förtroende. Med din noggrannhet, nyfikenhet och vilja att bidra blir du en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Bra att veta
Heltidsanställning.
Placering Jönköping.
Du rapporterar till vd.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Vid frågor kontakta Elina Terne, elina@addpeople.nu
, eller Ida Jergell, ida@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
554 75 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9995966