Entreprenadingenjör till Peab Anläggning - Trestad med omnejd
Vill du vara med och bygga framtidens samhälle?
Hos Peab Anläggning får du chansen att påverka och utveckla både våra projekt och din egen karriär. Vi arbetar med spännande och viktiga samhällsprojekt där kvalitet, ansvar och samarbete är i fokus. Våra projekt är främst i Trestad/Bohuslän men vi har även projekt i andra områden i Västra Götaland. Här möts du av ett team som kombinerar kompetens med öppenhet, humor och en stark laganda. Din närmaste chef, Mikael Rantanen, är en glad, positiv och erfaren ledare som samtidigt är rättvis och leder med hjärtat på rätta stället. Han är handlingskraftig, lyhörd och tar sig tid att lyssna på sin personal.
Din roll hos oss:
Som entreprenadingenjör är du en nyckelperson i våra projekt. Du blir ett viktigt stöd till platschefer och projektchefer och arbetar nära produktionen för att säkerställa att projekten är välplanerade, kostnadseffektiva och följs upp på ett strukturerat sätt. Rollen är varierad och ger dig både ansvar och befogenheter - perfekt för dig som gillar att ta initiativ och driva saker framåt. Med andra ord, vill du utvecklas har du alla möjligheter för det hos oss!
Du kommer bland annat att:
Följa upp projektens ekonomi och analysera avvikelser.
Hantera ÄTA-hantering och ekonomiska regleringar mot kund och underentreprenörer.
Delta i kalkyl- och anbudsarbete samt inköpsplanering.
Förhandla och skriva avtal i samråd med platschef/arbetschef.
Företräda Peab och vara kontaktperson mot kund.
Säkerställa kontraktsadministration och dokumentation enligt Peabs riktlinjer.
Utveckla arbetschefsgruppens rutiner och arbetssätt.
Vi tror att du har:
Teknisk högskoleutbildning eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av entreprenadverksamhet med fokus på ekonomi, kalkyl eller administration.
Arbetat i byggproduktion under en längre period
God förståelse för anbudsarbete, kontrakt och ekonomiska flöden.
Kunskap inom kalkyl och anbud (gärna MAP), projektekonomi och produktionsplanering.
Erfarenhet av entreprenad- och inköpsjuridik (AB, ABT, ABM, ABK) samt kontraktsadministration, ÄTA-hantering och AMA.
Meriterande om du har arbetat med planeringsverktyg (t.ex. PlanCon), förhandlingsteknik och grundläggande geoteknik.
B-körkort.
Som person är du:
Vi söker dig som är både analytisk och handlingskraftig. Du är strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att skapa ordning även i komplexa projektmiljöer. Du är självgående och initiativtagande - du ser vad som behöver göras och gör det. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och prestigelös inställning. Vi ser att du är boendes i Västra Götaland och är mobil vid behov.
För rollen värdesätter vi följande egenskaper:
Numerisk och problemlösande analysförmåga.
Ekonomisk medvetenhet och affärsmässighet.
Förmåga att kommunicera tydligt och bygga goda relationer.
Vad erbjuder vi?
Hos oss får du vara med och bygga framtidens hållbara samhälle - samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll. Vi tror på att vara jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga, och vi hoppas att du delar de värderingarna med oss.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta Linda Hake på linda.hake@peab.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
