Entreprenadingenjör/KMA inom järnvägsbranschen
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2026-06-22
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Om tjänsten Wrknest Engineering söker nu en entreprenadingenjör/KMA som vill utvecklas i en bred och lärorik roll inom järnvägsbranschen. Hos ABR Mark & Järnväg får du möjlighet att arbeta i ett litet bolag med möjlighet att påverka på riktigt, nära erfarna platschefer och projektledare samtidigt som du bygger upp din kompetens inom projektstyrning, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Rollen passar dig som har en teknisk utbildning och vill få en helhetsförståelse för hur anläggningsprojekt drivs från anbudsskede till färdigställande. Du kommer att vara delaktig i flera delar av projekten och successivt få ta mer ansvar i takt med att du växer in i rollen.
Jobbet erbjuder en miljö där samarbete, kunskapsdelning och utveckling står i fokus. Här får du möjlighet att arbeta i projekt som bidrar till utvecklingen av samhällets infrastruktur samtidigt som du bygger en stabil grund för din fortsatta karriär.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som entreprenadingenjör arbetar du som stöd till platschefer och projektorganisationen i både administrativa, tekniska och KMA-relaterade frågor. Du kommer även ha ett nära samarbete med företaget VD. Du får en varierad vardag där du växlar mellan arbete ute i projekten och administrativa uppgifter.
Du kommer bland annat att:
Stötta platschefer i projektuppföljning och administration
Medverka i anbudsarbete och dokumenthantering
Följa upp projektens ekonomi och tidsplaner
Delta i planering och samordning av projekt
Hjälpa till med upprättande av arbetsberedningar, riskbedömningar och kontrollplaner
Vara ett stöd i frågor som rör kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Delta vid skyddsronder, säkerhetsgenomgångar och projektmöten
Sammanställa rapporter och projektunderlag
Ha löpande kontakt med beställare, leverantörer och underentreprenörer
Arbeta med ritningar, tekniska handlingar och annan projektdokumentation
På sikt assistera vid framtagning och uppföljning av kalkyler
Vi söker dig som har
Har en högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis byggteknik, samhällsbyggnad, väg och vatten eller motsvarande
Har ett stort intresse för infrastruktur och mark- och anläggningsbranschen
Har nån/några års arbetslivserfarenhet inom bygg, anläggning, infrastruktur eller projektverksamhet, alternativt relevant praktik eller traineeerfarenhet
Har god datorvana och kunskaper i Microsoft Office
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Vi ser det som meriterande
Erfarenhet från bygg-/mark- eller anläggningsprojekt, gärna inom järnväg
Erfarenhet från en roll som projektingenjör, entreprenadingenjör, arbetsledare eller KMA-samordnare
Kunskap om entreprenadjuridik
Erfarenhet av kalkyl- eller planeringsverktyg
Kunskap inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, ansvarstagande och drivs av att lära dig nya saker. Du trivs i ett mindre företag och tycker om att samarbeta med andra, tar initiativ när det behövs och har ett strukturerat arbetssätt. Samtidigt har du ett intresse för att förstå både de tekniska och affärsmässiga delarna av ett projekt.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Lerum. Resor inom Sverige ingår i tjänsten
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställningPubliceringsdatum2026-06-22Om företaget
ABR Mark & Järnväg är ett entreprenadföretag som arbetar med bygg- och anläggningsprojekt där kvalitet, säkerhet och långsiktighet står i fokus. De driver projekt som bidrar till utvecklingen av samhällets infrastruktur och erbjuder sina medarbetare en arbetsplats med nära samarbete, korta beslutsvägar och goda möjligheter att utvecklas. Hos ABR får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet, i ett bolag som vill växa och har stora framtidsvisioner.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932825-2063432". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Vasagatan 35 (visa karta
)
411 37 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9972161