Entreprenadingenjör (kalkyl/inköp)
Gräsmiljö Sverige AB / Byggjobb / Malmö
2025-11-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Gräsmiljö söker en entreprenadingenjör som får en nyckelroll i företagets utveckling. Du arbetar nära kalkylchef samt projektchef med kalkyl/inköp, anbud, upphandling samt bidrar till struktur och planering i hela byggprocessen. Du deltar i alla projektfaser, från anbud och kalkyl till uppföljning och ekonomisk rapportering. Rollen innebär stöd till kalkylchef, inköp samt anbud.
Kommunikation är viktigt då rollen involverar många interna och externa kontakter. Vi söker dig som är affärs- och marknadsinriktad, driven, initiativrik och serviceinriktad, med prestigelös attityd.Publiceringsdatum2025-11-11Profil
Akademisk utbildning inom bygg- och anläggning eller motsvarande erfarenhet av kalkyl/inköp och projektstöd i bygg- och anläggningsentreprenader
Minst 5 års erfarenhet inom bygg och anläggning som entreprenadingenjör alt. kalkyl/inköp
Strukturerad, analytisk och noggrann; förmåga att arbeta självständigt
Trivs i en dynamisk miljö och är flexibel
Om Gräsmiljö
Gräsmiljö Sverige AB är en helhetsleverantör som specialiserar sig på bygg- och anläggning av sportytor. Vi arbetar främst med konstgräsplaner men sysslar även med andra idrottsanläggningar så som löparbanor, isrinkar och naturgräs.
Vi finns där hela vägen, från projektering till utförandet, för att till sist färdigställa arbetet.
För oss står kunden alltid i fokus, det viktiga för oss är att uppfylla kundens önskningar och ha en öppen och trevlig dialog på vägen.
Lön enligt ÖK
Tillträde februari 2026 eller enligt ÖK
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2026, men urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut - vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: jonas@grasmiljo.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gräsmiljö Sverige AB
(org.nr 556886-2659)
211 13 MALMÖ Kontakt
VD
Jonas Cederfjäll jonas@grasmiljo.com 0709-915 915 Jobbnummer
9598775