Entreprenadingenjör Betong Stockholm
Byggjobb / Stockholm
2026-01-11
Vill du utvecklas i din karriärstege som entreprenad projektingenjör inom Mark och Anläggning!
Företaget är ett välrenommerat företag inom Mark, finplanering, (samt anläggning betong) större projekt. Detta är en flexibel trevlig organisation med goda stödresurser och snabba beslutsvägar där du som entreprenadingenjör arbetar nära kalkyl och pc för att gemensamt leverera den bästa lösningen i varje enskilt projekt.
Bolaget fortsätter sin framgångssaga och söker nu ytterligare en projektingenjör till sina infra betong och anläggningsprojekt i Stor-Stockholm.
Sedan starten år 1983 har företaget drivits av att tillgodose behovet av kvalificerade markarbeten. Vi är ca 150 anställda i Stockholm och har kontor på Södra och Norra sidan i Stockholm och sitter i stora fräscha lokaler centrerat till våra kunder.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete med spännande utmaningar och varierande arbetsuppgifter där trivsel, glädje och medarbetare är i fokus. Vi erbjuder en framtidsinriktad miljö och en organisation med utvecklingsmöjligheter och spännande projekt. Här får du ett modernt arbetssätt med korta beslutsvägar, där du som medarbetare har stora möjligheter att påverka ditt arbete och de projekt du arbetar med.
Vill du vara med och fortsätta expandera med oss?
Om rollen:
Som entreprenadare/projektingenjör betong är du en väldigt viktig resurs i produktionsapparaten. Du kommer att ha nära samarbete med kalkylavdelningen och produktionscheferna, och tillsammans med övriga medarbetare i projekten skapar du förutsättningar för en säker produktion med hög produktivitet, kvalitet samt lönsamhet.
Rollen innebär mycket kontakter internt i bolaget samt externa kunder, leverantörer, underentreprenörer och myndigheter.
Dina arbetsuppgifter innebär bl.a.
• Projektekonomistyrning och fakturering
• Anbud, kalkylarbete och ÄTA-hantering.
• Projekt- och tidsplanering
• Projektinköp
• Kontraktsadministration
• KMA-arbete
Vem är du?
Du vill vara spindeln i nätet och har troligtvis en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande examen i grunden och har med dig minst 5 års erfarenhet från anläggningsbranschen-betong, samt några års erfarenhet av rollen som entreprenad/projektingenjör eller motsvarande befattning.
Det är meriterande om du har arbetat i projekthanterings program eller likvärdigt och affärssystem. Som person är du noggrann och har god ekonomisk förmåga. Du har ett genuint intresse för din roll, är målinriktad och har en vilja och nyfikenhet att utvecklas.
Det är viktigt att du är en lagspelare och har förståelse för att samverkan är viktigt för framgångsrika projekt. Din sociala förmåga blir viktig i relationen till både våra kunder och kollegor, nya som befintliga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Den här rekryteringen görs i samarbete med specialister från Bemanning Sverige som besvarar dina frågor och behandlar din ansökan.
Om Bemanning Sverige
Bemanning Sverige Byrå AB har över 20 års erfarenhet av specialist rekryteringar och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen business Tower. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
