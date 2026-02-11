Entreprenadingenjör anläggning
Vem är du? Som entreprenadingenjör kommer du att arbeta nära platschefen och stötta denne vid arbetsplatsen. Detta innebär att du kommer att arbeta med administration (ÄTA - hantering), protokollföra och vara delaktig på diverse möten, upprätta mindre inköp, fakturahantering samt prognoser m.m. Vi ser även att du som sökande har en bakgrund inom något av de följande områden; mark, anläggning, infrastruktur, BEST/järnväg eller underhåll. Som person är du flexibel i ditt arbetssätt om det skulle behövas, men att du samtidigt är rutinerad av att arbeta inom projekt. Det är fundamentalt att du är självgående men att du likaså kan samarbeta med andra. Du är noggrann och stark på de administrativa delarna, kommunikativ, strukturerad, lösningsorienterad och engagerad i projektet.
Vi söker dig som:
Har minst fem års erfarenhet som entreprenadingenjör och/eller projektingenjör inom mark, anläggning och/eller infrastruktur
Ingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har mycket goda erfarenheter av produktionskalkyler, kostnadsuppföljning och entreprenadjuridik
Är tydligt väl kommunicerad på svenska och engelska, både i tal och skrift
Har körkort B
Anställningsform:
Projektanställning
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
Ansökan Intervjuer och urval sker löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan! För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
