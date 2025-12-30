Entreprenadingenjör
Trädgårdsanläggare Hallblom AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trädgårdsanläggare Hallblom AB i Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du strukturerad, analytisk och trivs i gränslandet mellan teknik, ekonomi och produktion? Vill du arbeta i ett företag där gröna miljöer, kvalitet och långsiktighet står i centrum? Då kan du vara den entreprenadingenjör vi söker!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi på Trädgårdsanläggare Hallblom AB söker nu en entreprenadingenjör till vår verksamhet inom mark- och trädgårdsentreprenad. I rollen arbetar du nära vd, arbetschefer och platschefer och är en viktig del i våra projekt - från tidigt anbudsskede till genomförande och uppföljning.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Kalkylering och anbudsarbete
Mängdning och analys av förfrågningsunderlag
Planering av resurser, tid och kostnader
Uppföljning av projektens ekonomi och produktion
Stöd till arbetsledning i ÄTA-hantering och dokumentation
Samverkan med beställare, konsulter och underentreprenörer
Viss projekt administration.
Våra uppdrag varierar och omfattar allt från markentreprenader till kulturhistoriska miljöer, skolor, bostadsområden, fastigheter och nyanlagda utemiljöer.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av entreprenadverksamhet och som trivs med att arbeta strukturerat och lösningsorienterat. Du har god förståelse för entreprenadprocessen och ett ekonomiskt tänk i ditt dagliga arbete.
Vi ser gärna att du:
Har utbildning som entreprenadingenjör, landskapsingenjör, byggingenjör eller motsvarande
Har erfarenhet av kalkylarbete och/eller produktion inom mark, anläggning eller gröna entreprenader
Är noggrann, analytisk och självgående
Har god samarbetsförmåga och kommunicerar tydligt
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Innehar B-körkort
Erfarenhet av AMA, AF-delar, ÄTA-hantering och kalkylsystem är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka)
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-18 men urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Vid frågor, kontakta gärna
Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
9666530