Entreprenadingenjör
Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team i Karlshamn / Karlskrona! Peab är från grunden ett familjeföretag och idag kan vi titulera oss som Nordens största bygg- och anläggningsföretag. Vår målsättning är att vara och fortsätta vara Nordens ledande samhällsbyggare. Engagemanget för våra medarbetare samt vårt aktiva arbete med att erbjuda våra anställda utbildningar och personlig utveckling tror vi är en av nycklarna för att du kommer att trivas hos oss!
Om rollen
Som Entreprenadingenjör hos oss på Peab kommer du få möjligheten att ingå i många spännande anläggningsprojekt lokaliserade runt om i Blekinge med varierande storlek och inriktning. Rollen innebär att du arbetar som ett stöd i produktionen till Platschefen med ansvar för projektets administration. Ansvarsområden varierar beroende på projektets storlek, komplexitet och projektorganisation. Områden som kan ingå är ekonomistyrning, kalkyl, tidsplanering, kontraktsfrågor, inköp, logistik, kvalitet, dokumentation, arbetsmiljö, säkerhet och miljö. Ibland kommer du vara delaktig kalkylarbetet med allt från budgetkalkyler på idéskisser till detaljerade kalkyler baserade på färdiga bygghandlingar. Arbetet bedrivs ofta i nära samarbete med dina kollegor så som Platschef och Arbetschef.
Vi ser gärna att du är öppen för en kombination som Entreprenadingenjör men också Kalkylingenjör. I rollen kommer du tillsammans med vår nuvarande Entreprenadingenjör att vara en viktig medarbetare för att lägga grunden för våra framtida projekt, och utefter ditt engagemang, bakgrund och tidigare erfarenhet har du stor möjlighet att vara med och utveckla den. Du kommer också att få många möjligheter att vara med att utveckla och påverka utformningen av framtida projekt som utvecklar vårt samhälle i stort och smått.
Dina erfarenheter
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom teknik eller ekonomi, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen ser vi att du har några års erfarenhet från byggbranschen där du arbetat med produktionsprojekt.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du är kostnadsmedveten och har förmåga att fatta beslut. Du tycker om att arbeta självständigt med förmåga att driva ditt eget arbete framåt men har även lätt för att samarbete och är van att arbeta mot tydliga deadlines. Du har goda datakunskaper och trivs att arbeta med siffror.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Karlshamn eller Karlskrona. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta biträdande Arbetschef Lina Wieslander 072-533 51 95, alternativt HR-Partner Marita Petkovic 072-533 78 36
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
