Entreprenadelektriker och ledande montör till Assemblin El, Linköping

2026-02-18
Vill du spela i vårt A-team?
Är du redo för att ta nästa steg i karriären och vill arbeta i en organisation där din röst hörs, med närvarande chef och kollegor? Då är Assemblin rätt väg framåt för dig! Hos oss får du möjlighet att utvecklas och så har vi fantastiskt kul på jobbet. Vi jobbar i medvind! Vi har vunnit flera stora projekt och ramavtal som sträcker sig långt fram i tiden, vår filial växer så det knakar med nya och befintliga kunder. Därför behöver vi nu utöka vårt härliga gäng med fler kompetenta kollegor! Vi behöver både Entreprenadelektriker och ledande montörer.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt, korta beslutsvägar och högt i tak. Vi strävar efter att ha en god sammanhållning där alla hjälper varandra och jobbar tillsammans för att nå våra mål. Vi har ett öppet klimat i hela organisationen och strävar efter att tillsammans utveckla filialen. Vi arrangerar aktiviteter både på och utanför arbetstid för att du ska få ett mervärde hos oss och att vi ska bli ett vinnande lag tillsammans.
Vi ser att du har erfarenhet från branschen, är självgående och har körkort. Du vill utveckla dina kunskaper och har lätt att kommunicera. Du sätter kunden i fokus och gillar att samarbeta. Personliga egenskaper vi värdesätter är hög servicekänsla, förmåga att lösa problem och att vara en lagspelare i gruppen.
Ansökan och kontaktperson
Vill du vara med i det vinnande laget? Välkommen att registrera din ansökan via länken. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Fredric Almgren på 010-200 76 31 eller fredric.almgren@assemblin.se
.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
