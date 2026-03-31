Entreprenadchef
Bli en del av en koncern där affären rullar med full fart varje dag - på hjul, band och via medarbetarnas driv. Lejagruppen söker en ny entreprenadchef som vill ta ansvar för nästa steg. Med placering på Ekerö blir du en nyckelperson i att driva verksamheten framåt tillsammans med ledning, delägare och personal; Det som vi kallar för Laget Leja!Om LejaVerksamheten har varit en naturlig del av Ekerö ända sedan 1940-talet - och är idag en etablerad aktör i hela stor-Stockholm. Lejagruppen består av åtta bolag, som är verksamma inom fyra affärsområden: Transport, åkeri, markentreprenad och fastigheter. Bolaget byggdes från början som ett kooperativ av enbilsåkare. Idag har vi 47 småföretag som delägare, vilka även ingår som tjänsteutförare inom Leja Schakt och Transport. Den sammanlagda personalstyrkan inom koncernen (delägare, operatörer, chaufförer och administratörer) består av cirka 200 personer. De åtta bolagen är organisatoriskt sammanflätade, vilket ger många stordriftsfördelar. Genom hela vår verksamhet är kvalitet, hållbarhet, säkerhet och miljötänk grundläggande ledstjärnor.Ditt uppdrag Vi expanderar och kraftsamlar kring vår entreprenadverksamhet och nu söker vi dig som vill vara med och ta en redan stabil och väletablerad verksamhet till nästa nivå. Som entreprenadchef ansvarar du för att driva en effektiv, säker och lönsam verksamhet, nära projekten, personalen och kunderna. Du säkerställer att arbetet levereras med rätt kvalitet och att varje projekt går i mål med rätt resultat. Rollen är operativ i grunden, men kräver också ett strategiskt öga för struktur och utveckling. Du är inte rädd för att kliva in där det behövs, oavsett om det handlar om planering, problemlösning eller relationsbygge. Tjänsten är placerad på Ekerö och ingår i bolagets ledningsgrupp.Rollen omfattar huvudsakligen:
Ledarskap och personalansvar inom entreprenadverksamheten.
Affärsutveckling, verksamhetsanalys och operativ styrning.
Kalkylering, projektbudget och resultatuppföljning.
Strategiskt och operativt arbete kring tillväxt, lönsamhet och organisation.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din roll som ledare, tydlig i din kommunikation och driven av att skapa affärer och styra projekt med din organisation. Du har erfarenhet från branschen och trivs i en operativ roll. Du är en naturlig ledare som bygger struktur, får med dig folk och skapar engagemang i vardagen. Relationer, ordning och långsiktighet är en självklar del av ditt arbetssätt. Du leder med förtroende, omfamnar personalen, bygger laganda och sätter tonen för en kultur där alla tar ansvar
Följande kvalifikationer efterfrågar vi:
Högskoleutbildning inom bygg, teknik eller ekonomi, alternativt motsvarande erfarenhet från branschen.
Flerårig erfarenhet av entreprenad, anläggning och markarbeten, gärna i en ledande roll.
Erfarenhet av att leda både egen personal och underentreprenörer.
Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU).
Erfarenhet av att arbeta med budget, resultat och uppföljning.
God förståelse och kunskaper inom kalkylering, projektuppföljning och entreprenadjuridik.
B-körkort.
Det här erbjuder vi till dig
Hos oss blir du en del av Laget Leja - en arbetsplats där stolthet, gemenskap och kundfokus genomsyrar allt vi gör. Du kliver in i ett etablerat bolag med starkt varumärke, stabil ekonomi och ett väl fungerande nätverk av lojala kunder och delägare.
Vi erbjuder:
Ett ledaruppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka företagets strategiska framtid.
En kultur präglad av samarbete, yrkesstolthet och hög trivsel.
Möjlighet att utveckla både verksamhet och medarbetare i ett bolag med tydliga tillväxtambitioner.
Konkurrenskraftig lön och marknadsmässiga villkor.
Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida: Klicka här för att läsa mer om Lejagruppen!Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen hanteras av firman Isaksson Rekrytering, för Lejagruppens räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Ira Isaksson på telefonnummer 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag den 30 april 2026. Tjänsten söks rent formellt på Isakssons hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan!
Bakgrundskontroll via 2SecureSom en del av vår rekryteringsprocess genomför vi en bakgrundskontroll innan anställning. Kontrollen utförs i samarbete med 2Secure och kan omfatta CV-verifiering, rättsärenden, ekonomisk granskning samt andra relevanta kontroller beroende på tjänstens krav. För mer information, besök https://www.2secure.se Så ansöker du
