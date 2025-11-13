Entreprenadansvarig till Naturvårdsingenjörerna
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge / Byggjobb / Hässleholm Visa alla byggjobb i Hässleholm
2025-11-13
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i Hässleholm
, Kristianstad
, Staffanstorp
, Helsingborg
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Om tjänsten Naturvårdsingenjörerna AB arbetar med helhetslösningar inom olika vatten-, naturvårds- och markprojekt. Vi hjälper våra uppdragsgivare med alltifrån utredningar och tillståndsansökningar för vattenverksamheter, till färdiga anläggningar inom mark, naturvård och vatten från start till en färdig anläggning. Vi utför även vassklippning, mindre grävarbeten, muddring och våtmarksskötsel med amfibiegående maskiner. Våra kunder är inom lantbruk, stat och kommun.
Om rollen
Som Entreprenadansvarig blir du en nyckelperson i projektorganisationen och ansvarar för att offerera, planera, leda, följa upp och styra våra entreprenader. Du arbetar med entreprenaden från ax till limpa och är med från tidigt skede i inledande projektering, kalkylering och tidsplanering. Du projektleder sedan entreprenaden för att säkerställa att projektet drivs framåt med kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Delta i projektering, metodval, kalkylering, offert och tidsplanering.
Medverkan vid upphandlingar och granska handlingar och förfrågningsunderlag.
Leda, styra och följa upp entreprenadkontrakt avseende tid, framdrift, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
Daglig kontakt med genomförarna för att säkerställa smidigt genomförande.
Hantering av ÄTA-frågor, arbetsmiljöuppföljning och kvalitetskontroll.
Dokumentera och rapportera enligt beställarens rutiner.
Medverka i riskhantering, prognosarbete och besiktningar.
Om dig
Vi söker dig med bakgrund från entreprenadbranschen, gärna som arbetsledare, platschef, eller motsvarande. Du har god kunskap om bygg- och anläggningsprocessen och är väl insatt i hur beslut påverkar framdrift och ekonomiska resultat i produktionsskedet. Du bör vara självgående och ha en stark motor, vara vetgirig, lyhörd och öppen för utmaningar. Då jobbet innebär mycket personkontakter värderas social kompetens och intresse för människor högt.
Kvalifikationer
Du har erfarenhet från entreprenadsidan i rollen som projektingenjör och/eller platschef eller arbetsledare.
God kunskap om mark- och anläggningsprocessen och dokumenterad erfarenhet inom planering & samordning, projektledning,
Du har minst 5-års erfarenhet som arbetsledare eller motsvarande
Du har erfarenhet från förhandlingar och trivs i dialogen med kunden
Meriterande om du har erfarenhet av BAS-P och BAS-U samt KMA
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska.
Vi erbjuder Hos oss finns en flexibel arbetsplats med spännande och varierande arbetsuppgifter. Med en stor portion eget driv kan arbetet till stor del utformas av dig själv. Ditt arbete präglas av frihet under ansvar samtidigt som du är med och bidrar till den gröna sektorns utveckling och en levande landsbygd.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse.
Sista ansökningsdatum 2025-12-07 Vi kommer att behandla ansökningarna löpande.
Välkommen med din ansökan!
Under mer än tjugofem år har NVI jobbat med olika vatten-, naturvårds- och markprojekt. Det har bland annat genom vårt arbete skapats 100-tals nya våtmarker och många hektar vatten i vårt vackra landskap.
I denna rekrytering samarbetar NVI med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, som sedan hösten 2025 är ägare av NVI.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.naturvard.nu Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
(org.nr 262000-0071), https://hushallningssallskapet.se/hushallningssallskapet-kalmar-kronoberg-blekinge/ Arbetsplats
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge Kontakt
Pernilla Kåreberg pernilla.kareberg@hushallningssallskapet.se 0766-111742 Jobbnummer
9602613