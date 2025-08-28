Entrecon Consulting söker tidplanerare
2025-08-28
Har du erfarenhet av tidplanering, är strukturerad och komunikativ samt trivs i komplexa projekt? Entrecon Consulting får löpande förfrågningar från våra kunder på duktiga och erfarna tidplanerare.
Vi tar emot ansökningar löpande och matchar med förfrågan från våra kunder och beställare. Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Uppdraget
Tid- eller produktionsplanering i bygg- eller anläggningsprojekt:
Identifiera behov av och genomföra fördjupade tidsanalyser
Arbeta med riskidentifiering och genomföra riskanalyser
Visualisera och kommunicera tidsplaner
Tillhandahålla beslutsunderlag till ledningen
Samordnar avstämning av huvudtidplan
Vidareutveckla och implementera arbetssätt
Skapa scheman / tidsplaner kopplat till alla olika faser i projektet
Arbeta i MS project, Primavera P6, Asta Powerproject eller Office Timeline
Följa standarder och riktlinjer
Ha en nära dialog med projektledare, projektcontroller och tekniska experter för att bygga relevant koppling mellan projektets aktiviteter och milstolpar
Delta i uppföljningsmöten och uppdatera tidsplaner kontinuerligt
Utvärdera tidsplaner mot tid, risk och kvalitet
Kompetens
Vi söker vi dig som har följande erfarenheter:
har högskole- eller universitetsutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig
har några års erfarenhet av tidsplanering eller produktionsplanering i bygg- eller anläggningsprojekt.
har goda kunskaper i något tidsplaneringsverktyg, tex MS project, Primavera P6, Asta Powerproject eller Office Timeline
har goda kunskaper i Excel och övriga Officepaketet
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/ Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9481520