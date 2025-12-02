Entrecon Consulting söker KMA-samordnare
Har du erfarenhet av roll inom KMA? Isåfall kan detta jobb vara något för dig!
Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag hos våra kunder.
Rollbeskrivning
I rollen som KMA-konsult driver och samordnar du projektens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete och är projektets kontaktperson mot beställare, projektpartners och leverantörer.
Kompetens
Vi söker dig som har goda kunskaper inom kvalitets-, förbättrings-, säkerhets-, hälso- och arbetsmiljö- samt miljöarbete, trivs med att vara ute på projekt och drivs av kommunikation samt är strukturerad och lösningsorienterad.
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning såsom projektingenjörsutbildning, KY-utbildning, byggingenjörsutbildning, arbetsmiljöutbildning eller motsvarande. Du har minimum tre års erfarenhet av liknande befattning med goda referenser. Vidare är du kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39 joakim@entreconconsulting.se www.entreconconsulting.se
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
EntreCon Consulting AB (org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939
