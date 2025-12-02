Entrecon Consulting söker Installationssamordnare/installationsledare
EntreCon Consulting AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EntreCon Consulting AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Eskilstuna
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige
Är du en kommunikativ person med tidigare erfarenhet av att vara spindeln i nätet inom installationsprojekt? Entrecon Consulting har flera förfrågningar från våra kunder på seniora och erfarna installationssamordnare/installationsledare.
Du kommer att bli anställd hos Entrecon Consulting och jobba i uppdrag ute hos kund.
Bakgrund & Profil
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller YH-utbildning och som har arbetat några år i branschen och skaffat dig goda kunskaper inom ventilation, VS, el och/eller styr och regler.
Du talar och skriver svenska obehindrat samt talar och förstår engelska och innehar B-körkort.
Du bör vara professionell, affärsmässig, rak och tydlig i din kommunikation samt ha en god förmåga att bygga starka relationer med såväl medarbetare som kunder och övriga involverade personer i ett byggprojekt. Vi söker en motiverad person med hög social kompetens som har en förmåga att arbeta självständigt, såväl som i grupp. För att passa i rollen som installationssamordnare/installationsledare behöver du vara mål- och serviceinriktad samt prestigelös. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du van att ta stort eget ansvar och arbeta mot uppsatta mål. Du är positiv och prestigelös samt en lagspelare som förstår vad som krävs av dig och hur du skall coacha din grupp för att nå de uppsatta målen på bästa sätt. Du trivs i rollen att leda och motivera andra i din omgivning.
Vidare är du noggrann, samarbetsvillig och en person som gärna bidrar till att skapa god stämning på arbetsplatsen. Du är lösningsorienterad, strukturerad och driven. Du har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang.
Du trivs med ett omväxlande arbete och kan växla mellan att lösa problem "här och nu" till att arbeta mer förbyggande och planerande. Du är van vid att hantera många olika uppgifter parallellt, men du tummar aldrig på sådant som rör säkerhet och kvalitet.
Arbetsuppgifter & Ansvarsområden
Som installationssamordnare/installationsledare ansvarar du för:
• Installationssamordning under projekteringsfasen
• Installationsledning under produktionen
• Samordnad provning
• Framtagande av program - och systemhandlingar
• Ekonomistyrning och installationskalkyler
• Anbud och upphandling av installatörer och anbud
• Tidsplanering och uppföljning
• Granskning och kontroller I rollen ingår att stötta under projekterings-och produktionsfasen med löpande installationstekniska frågor samt inför överlämnande av projekt.
Detta är vi
Entrecon Consulting är ett konsultbolag verksamt inom bygg & fastighet, mark & anläggning samt infrastruktur. Vi erbjuder våra kunder noga utvald kompetens och våra konsulter bra arbetsklimat och spännande konsultuppdrag.
Det är viktigt för oss med en balans mellan arbete och privatliv. Vi tror att nöjda, glada och motiverade medarbetare presterar bättre och det framförallt när de befinner sig i spännande och utmanande projekt. Vi försöker därför alltid matcha konsultens önskemål och profil med uppdragets art och karaktär för att uppnå en win-win situation med en nöjd beställare och nöjd medarbetare/konsult!
Besök gärna vår hemsida!
Kontakt & Ansökan
Hör gärna av er vid frågor kring ovan tjänst!
Joakim Ruchatz 070- 651 79 39joakim@entreconconsulting.sewww.entreconconsulting.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EntreCon Consulting AB
(org.nr 559159-2158), https://www.entreconconsulting.se/ Arbetsplats
EntreCon Consulting Kontakt
Joakim Ruchatz joakim@entreconconsulting.se 0706517939 Jobbnummer
9625959