Enterprise Infrastructure Architect till BAE Systems Sverige
2026-01-30
Vill du ta en ledande roll i att forma vår framtida IT-infrastruktur?
Till våra företag som finns i Bofors och Örnsköldsvik söker vi nu en Enterprise Infrastructure Architect med ansvar för vår IT-infrastruktur.
Du får en nyckelroll i att säkerställa en stabil, säker och framtidssäkrad IT-leverans i nära samarbete med våra externa IT-partners och interna intressenter.
I denna roll kombinerar du teknisk expertis med strategiskt arkitekturarbete samt operativt ansvar som Service Delivery Manager (SDM) för våra molntjänster.
Din framtida utmaning
I denna roll kommer du ha ansvar för att designa , implementera och dokumentera den tekniska infrastrukturen på en övergripande nivå. Detta inkluderar att skapa en arkitektur som stödjer verksamhetens mål och strategier och som säkerställer att alla IT-resurser, system och applikationer fungerar effektivt tillsammans. Utöver arkitekturrollen kommer du även agera som Service Delivery Manager för våra molntjänster.
Du kommer ha ett nära samarbete med övriga avdelningar inom sektionen vilka är "Business Solutions", "PMO Digitalization and Business Improvements" samt "Cyber Security and Compliance". Rapportering sker till Head of Enterprise Services.
Ansvarsområden
Ansvar för IT-arkitektur inom infrastruktur
Teknisk helhetsbild och styrning av molnstrategi och dess implementation
Tillsammans med externa IT-leverantörer säkerställa att tjänster levereras enligt överenskomna nivåer (SLA:er)
Rådgöra och guida kring lösningar för produktägare.
Löpande uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av molntjänsterna
Styrning och vidareutveckling av vår infrastrukturella målarkitektur och plattformar
Hantera och utveckla relationer med leverantörer och andra externa parter
Incidenthantering och eskalering, i nära dialog med driftsorganisationer
Delta i och leda projekt kopplade till infrastrukturförändringar och nya tekniska lösningar
Ta fram och underhålla dokumentation, rapporter och beslutsunderlag
Vi söker dig som:
Flera års erfarenhet inom IT-infrastruktur och molntjänster, gärna i en arkitektroll
Erfarenhet av att arbeta i rollen som beställare av cloudtjänster och traditionella IT-tjänster samt rollen IT-arkitekt.
God förståelse för molnplattformar.
Erfarenhet av outsourcing, leverantörsstyrning och ITIL-processer
Stark kommunikationsförmåga och vana att agera i gränslandet mellan teknik och verksamhet
Erfarenhet av informationssäkerhet, nätverk och identitetshantering är meriterande
Relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska såväl som engelska. Serviceorienterad och drivande.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
Om BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar vapensystem. Företaget har ca 650 anställda och har ett omfattande samarbete med underleverantörer både i närområdet och i övriga Europa. De huvudsakliga produkterna som tillverkas är artilleripjäser, marina pjäser, intelligent ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Man tillhandahåller även teknologier och anpassat underhållsstöd. Företaget är en nationell resurs med unik spetskompetens vad gäller pjässystem inklusive avancerad ammunition.
Här får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter och internationella erfarenheter. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och ett kompetensmässigt plan. BAE Systems Bofors vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar man på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livetPubliceringsdatum2026-01-30Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Ola Pettersson, Axö Consulting AB, 070 - 377 02 45.
Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, den som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är tillsvidareanställning, placeringsort är Karlskoga eller Örnsköldsvik.Övrig information
Resor förekommer frekvent i tjänsten till våra verksamhetsorter. Även resor till leverantörer förekommer samt enstaka utlandsresor. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
