Enterprise Arkitekt, verksamhets- och informationsarkitektur

Vill du vara med på myndighetens resa och bidra till den digitala transformationen? Vi förstärker arkitekturområdet och söker nu erfarna enterprisearkitekter (EA) med tyngdpunkt inom verksamhets- och informationsarkitektur med tidigare erfarenhet från komplexa verksamhets- och it-landskap.
Som EA har du ett helhetstänk vad gäller påverkan i olika skikt för att uppfylla myndighetens uppdrag. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Arkitekturarbetet är ett centralt område där du kommer att få möjlighet att bidra till utveckling. Du är med och skapar förutsättningar för den digitaliseringsförflyttning som myndigheten är mitt uppe i sig och du kommer att vara en viktig del i myndighetens utvecklingsverksamhet.
Du kommer att ingå i myndighetens övergripande EA team, där du tillsammans med andra arkitekter bland annat ansvarar för att utveckla och förvalta myndighetsövergripande arkitekturartefakter, som målarkitekturer, verksamhetsförmågor och informationsstrukturer och att ta fram och förvalta arkitekturprinciper, referensarkitektur samt metoder och modeller för arkitektur.
Arbetet innebär också att planera och koordinera arkitekturarbete, stödja verksamheten vid förändringsarbete samt leda workshops och utveckla arkitekturkoncept. Självklart görs detta med syfte att säkerställa att myndighetens övergripande vision, mål och strategi följs och går i linje med myndighetens it-strategi.
Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Du kommer att tillhöra sektionen för arkitekturstyrning på utvecklingsstyrningsenheten på Ekonomistyrningsavdelningen och ha placeringsort Göteborg, Sundbyberg eller Umeå. Sektionen ansvarar även för informationsstyrning, vilket innebär att arbetsuppgifter inom området kan förekomma.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy
I det här jobbet ska du:
- självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha god samarbetsförmåga och stötta andra för att nå gemensamma mål
- ha god förmåga att förstå arkitekturens roll i helheten och kunna förmedla det till andra
- ha god förmåga att skapa och underhålla kontakter
- ha en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
Du ska även ha:
- en högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom för tjänsten relevant område alternativt flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat arbete som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av verksamhets- och/eller informationsarkitektur för att analysera och dokumentera behov av verksamhetsförflyttningar utifrån mål och vision
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta inom utvecklingsverksamhet
- aktuell erfarenhet av att leda modelleringsworkshops
Det är önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta i en stor och komplex organisation exempelvis annan myndighet eller stort företag. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att dokumentera arkitektur i EA-verktyg, att du har jobbat agilt i ramverket SAFe samt att du är certifierad i eller har aktuell arbetslivserfarenhet av förändringsledning och/eller projektledning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Marie Nyholm, Sektionschef marie.nyholm@skatteverket.se Jobbnummer
9586691