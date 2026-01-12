Enterprise Arkitekt - Verksamhets- och informationsarkitektur
Vill du vara med på Skatteverkets resa och bidra till den digitala transformationen? Vi förstärker arkitekturområdet och söker nu en erfaren Enterprise Arkitekt som har tidigare erfarenhet från komplexa verksamhets- och it landskap.
Som EA har du ett helhetstänk vad gäller påverkan i olika skikt för att uppfylla myndighetens uppdrag. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Arkitekturarbetet är ett centralt område där du kommer att få möjlighet att bidra till utveckling. Du är med och skapar förutsättningar för den digitaliseringsförflyttning som myndigheten är mitt uppe i sig och du kommer att vara en viktig del i myndighetens utvecklingsverksamhet.
Som EA verksamhets- och informationsarkitektur inom it avdelningen och del av Skatteverkets arkitekturstyrning är du en nyckelperson i arbetet runt målarkitektur och den förflyttning Skatteverket gör mot en informationsdriven och digitaliserad verksamhet. Du bidrar med att ta fram nya lösningar som möter dagens och framtidens krav från både verksamhet och våra kunders behov.
Du ansvar för verksamhets- och informationsarkitektur inom IT avdelningen på Skatteverket och planerar och koordinerar arkitekturarbetet inom området och samt stödjer verksamheten vid förändringsarbete. Självklart görs detta med syfte att säkerställa att myndighetens övergripande vision, mål och strategi följs och går i linje med myndighetens strategier och it-inriktning. Du har flexibel arbetstid och det är en självklarhet för oss att du ska ha balans mellan arbete och fritid.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du kommer att tillhöra arkitekturenheten inom IT avdelningen och ha placeringsort Göteborg, Sundbyberg, Umeå eller Malmö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- god ledarskapsförmåga och självständigt planera och driva ditt arbete framåt för att nå resultat
- ha förmåga att se helheten och presentera information som är relevant i sammanhanget
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha en god kommunikationsförmåga på svenska, vilket innebär att du uttrycker dig på ett enkelt, tydligt och pedagogiskt sätt i både tal och skrift.
Du ska även ha:
- minst tre års aktuell och relevant erfarenhet av verksamhets och informationsarkitektur på enterprisenivå inom en stor organisation
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av verksamhets- och/eller informationsarkitektur för att analysera och dokumentera behov av verksamhetsförflyttningar utifrån mål och vision
- flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta inom utvecklingsverksamhet
- flera års aktuell erfarenhet av att använda modeller för att analysera och dokumentera arkitektur
- vana att leda och stötta andra arkitekter och ha erfarenhet av att leda workshops
- erfarenhet av planering och genomförande av arkitekturarbete i samband med en verksamhetsförändring
Det är även önskvärt att du har jobbat agilt i ramverket SAFe samt att du är certifierad i eller har aktuell arbetslivserfarenhet av förändringsledning och/eller projektledning.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 4 och 5.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2025/673https://skatteverket.varbi.com/en/apply/positionquick/850833/?where=4
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
