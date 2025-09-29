Enterprise Architect
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren enterprise-arkitekt som tar helhetsansvar för att forma och förvalta företagets arkitekturprinciper, standarder och kapabilitetsmodeller med målet att stödja digital utveckling. Rollen innebär att säkerställa att tekniska vägval går hand i hand med verksamhetens mål, samtidigt som du skapar förutsättningar för innovation, säkerhet och skalbarhet.
I arbetet ingår att etablera och underhålla ramverk för företags- och verksamhetsarkitektur, inklusive referensarkitekturer, designmönster samt process- och kapabilitetsmodeller. Du kommer att granska och validera arkitekturella förslag för att identifiera brister, överlapp och möjligheter till förbättringar. En central del är att beakta säkerhet, dataskydd och regelefterlevnad i lösningsdesign, samt att dokumentera och hålla arkitekturmaterial aktuellt. Du bidrar till att utvärdera ny teknik, föreslå uppdateringar av standarder och samverkar nära med nyckelroller inom exempelvis cybersäkerhet, plattform och data. Rollen omfattar också att vägleda lösningsarkitekter för att skapa långsiktigt hållbara och interoperabla lösningar. Vid behov hanterar du även arkitekturrelaterade konflikter i dialog med ledningen.
Som person är du van att arbeta kommunikativt och kan påverka även utan formell maktposition. Du trivs med att samarbeta, identifiera konflikter och överlapp mellan processer och att balansera behovet av globala standarder mot lokala krav. Du har dessutom förmågan att omsätta nya teknologier till praktiska riktlinjer och standarder. Erfarenhet från branscher som involverar sjöfart, kommersiella modeller eller backoffice-processer är en fördel, liksom att ha arbetat med beroenden i större transformationsinitiativ.
Forma och förvalta företagets arkitekturprinciper, standarder och kapabilitetsmodeller.
Etablera och underhålla ramverk för företags- och verksamhetsarkitektur, inklusive referensarkitekturer och designmönster.
Granska och validera arkitekturella förslag för att identifiera brister och möjligheter till förbättring.
Säkerställa att säkerhet, dataskydd och regelefterlevnad beaktas i lösningsdesign.
Dokumentera och hålla arkitekturmaterial aktuellt.
Bidra till utvärdering av ny teknik och föreslå uppdateringar av standarder.
Samverka nära med nyckelroller inom cybersäkerhet, plattform och data.
Vägleda lösningsarkitekter för att skapa hållbara och interoperabla lösningar.
Hantera arkitekturrelaterade konflikter i dialog med ledningen.Kvalifikationer
Formella krav
Gedigen branscherfarenhet inom logistik och/eller shipping.
Akademisk examen inom teknik eller datavetenskap (meriterande).
Minst åtta års erfarenhet av enterprise-arkitektur eller tekniskt ledarskap i komplexa miljöer.
Teknisk kompetens
Djup kunskap inom företagsarkitektur, etablerade ramverk och metoder (exempelvis mikrotjänster och integration).
Erfarenhet av BPM och kapabilitetsmodeller.
Kompetens inom säkerhet, dataskydd och compliance.
Analytisk förmåga och erfarenhet av att omsätta ny teknik i standarder.
Domänexpertis
Förståelse för områden som sjöfart, kommersiella modeller och backoffice-processer.
Erfarenhet av att hantera beroenden mellan olika transformationsinitiativ.
Ledarskap och samarbete
Kommunikativt ledarskap och samarbetsförmåga.
Förmåga att identifiera överlapp och konflikter i processer.
Vana att balansera globala och lokala behov.
Förmåga att leda inom arkitekturgemenskapen och driva adoption av gemensamma standarder.
Nyckelkompetenser
Systemtänkande med vana att göra avvägningar i komplexa situationer.
Affärsorienterad teknisk styrning där strategiska mål översätts till värdeskapande arkitektur.
Start/Längd
Start: 2025-10-27
Längd: Enligt överenskommelse
Plats
Göteborg (SE), hybrid
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
