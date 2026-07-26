Enskede Deli Söker heltidskock

Leo Bon AB / Kockjobb / Stockholm
2026-07-26


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Enskede Delisöker nu en kock för deltidsarbete till vår restaurang i Stureby. Enskede Deli är en systerkrog till Matboden Södermalm med fokus på Enklare, vällagade middagar i en varm och välkomnande miljö.
Rollen passar dig som är trygg i ditt hantverk, gillar tempo och trivs i en social miljö där kvalitet och service går hand i hand.
Vi söker dig som:
har goda kunskaper inom yrket och erfarenhet av köksarbete
är social, ansvarstagande och noggrann
trivs med att arbeta självständigt i service

Publiceringsdatum
2026-07-26

Om tjänsten
5 dagar i veckan
Arbetstider: 15.30 - 21 ish

Mer om det här jobbet
Varaktighet: Start inom 3 ve-4 veckor
Arbetstid: heltid. 5 dagar / veckan. främst helger (fre & lör) 15.30-21.30
Lön: enl. överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Mail
E-post: Edin@matbod.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Leo Bon AB (org.nr 556918-1174)
Kubikenborgsvägen 3 (visa karta)
122 42  ENSKEDE

Arbetsplats
Enskede Deli

Jobbnummer
10011585

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