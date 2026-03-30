Ensamhandledare Aktivitetsledare Till Nystartad Verksamhet
2026-03-30
Ref: 20260573 Publiceringsdatum2026-03-30
Vi söker en engagerad aktivitetsledare till daglig verksamhet enligt LSS och välkomnar din ansökan. I rollen som ensamhandledare får du en unik möjlighet att vara med och starta upp en ny verksamhet med inriktning mot kontorsservice. Som ensamhandledare ansvarar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag där verksamheten utformas utifrån brukarnas individuella förmågor och behov. Arbetet är brukarnära och innebär att du ger stöd i olika aktiviteter till personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Du arbetar med tydliggörande pedagogik för att skapa struktur, förutsägbarhet och delaktighet.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar serviceuppdrag på ett större kontor gentemot extern part, där du handleder och stöttar deltagarna i deras dagliga arbetsuppgifter. Du ansvarar för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. I rollen ingår även dokumentation samt upprättande av aktivitetsbeskrivningar, genomförandeplaner och handlingsplaner utifrån brukarnas behov och intressen. Som aktivitetsledare har du både administrativa och praktiska ansvarsområden som är avgörande för verksamhetens kvalitet och funktion. Du förväntas arbeta självständigt, samverka med olika aktörer samt aktivt bidra i utvecklings och förändringsarbete med ett lösningsfokuserat förhållningssätt, alltid med brukarnas bästa i fokus.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning inom vård och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För denna tjänst ser vi att du har:
• Minst tre års erfarenhet av att arbeta med personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
• Minst två års erfarenhet som ensam handledare inom Daglig verksamhet, med gedigen kunskap i tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Du omsätter teori i praktiken med brukarens bästa i fokus och har god förståelse för lagens intentioner.
• Erfarenhet av att starta upp ny verksamhet eller nya arbetsprocesser, med förmåga att etablera rutiner, struktur och arbetsmetoder från grunden.
Vi ser även som meriterande om du har:
• God datorvana samt förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
• God förståelse för dokumentationskrav inom LSS.
För att lyckas i rollen behöver du:
• Kunna arbeta självständigt som ensamhandledare och ta ansvar för den dagliga verksamheten.
• Ha ett respektfullt bemötande, en god människosyn och stark pedagogisk förmåga.
• Kunna förstå och anpassa dig efter brukarens behov och dagsform.
• Ha förmågan att fatta självständiga beslut och samtidigt samarbeta med tredje part vid behov.
• Vara skicklig på att skapa struktur och tydlighet som ger förutsägbarhet för deltagarna.
Om arbetsplatsen
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador i vuxen ålder. Daglig verksamhet ska bidra till goda levnadsvillkor och möjliggöra meningsfulla aktiviteter. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar innehållet så att det är stimulerande och meningsfullt för brukaren. Stöd och service som ges ska vara grundade på respekt för brukarens självbestämmande och integritet och ges på ett sådant sätt att det stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga. Våra verksamheter finns på mer än 80 olika platser i Malmö och innehållet varierar från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag i grupp eller enskilt.
Vi tillämpar friskvårdbidrag och månar om våra medarbetares arbetsmiljö. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete. Vill du jobba på en arbetsplats där du gör skillnad varje dag? Tveka inte att söka!
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare, avlösare, hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Uppstår behov i liknande verksamhet kan annan verksamhet komma att bli aktuell att rekrytera till. Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisregister uppvisas. Dina ansökningshandlingar är allmäna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor som specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
