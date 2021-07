EnRival söker en driven Jobbcoach till Tranemo/Gislaved - EnRival AB - Personaltjänstemannajobb i Gislaved

Prenumerera på nya jobb hos EnRival AB

EnRival AB / Personaltjänstemannajobb / Gislaved2021-07-05EnRival AB bildades 2005, och har sedan starten varit ett av Almega auktoriserat bemannings- och omställningsföretag. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning.EnRival AB har idag ca 90 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Umeå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Bemanning, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning.Vi söker en initiativtagande handledare till Tranemo/Gislaved.Tillträde snarast, intervjuer sker löpande!Vi behöver förstärka med duktig personal i Tranemo. Tjänsten är på 50% - 100%.I rollen som handledare kommer du konkret bidra till individens utveckling, samtidigt som du får arbeta nära ditt lokala näringsliv.Du skall brinna för service, och för att inom ramen för våra processer coacha och stödja arbetssökande till ny sysselsättning. Vi uppskattar din säljande personlighet.Vi arbetar enligt en egen mycket strukturerad modell som definitivt har fokus på ny sysselsättning för våra kunder. Genom individuell och fokuserad coachning hjälper vi våra sökande att snabbt klarlägga nuläget samt skapa de underlag som krävs för en effektiv marknadsföring av individ och kompetens. Därefter jobbar vi 100 % för att finna de möjligheter som passar kunden - oavsett om det gäller jobb, utbildning eller andra möjligheter inom ramen för kundens framtida sysselsättning.Vi ser positivt på sökande som har ambitionen att utvecklas inom företaget, men du måste uppfylla kriterierna för att få arbeta som handledare - dvs eftergymnasial utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.Vi söker dig som har ett bra nätverk lokalt och regionalt inom näringslivet i Tranemo med omnejd.God svenska är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande (gärna engelska, arabiska).Du är social och öppen för att knyta nya kontakter, med flexibilitet att hoppa in där och när det behövs.Du uppskattar teamwork, är strukturerad, initiativtagande och har en säljande personlighet.Du har en väl utvecklad förmåga att kommunicera rakt och tydligt, tycker om att utmana och se möjligheter, samt älskar att ge service och glädjas åt att hjälpa andra.Du har ett naturligt driv men är ödmjuk med en förmåga att skapa glädje och entusiasm runt omkring dig.Du jobbar effektivt och för individens bästa.Du har en eftergymnasial utbildning på minst ett år och minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet under de senaste 5 åren. Relevant erfarenhet kan vara inom t.ex. arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor, karriärvägledning, arbetsledning eller rekrytering.Vi ser gärna att du tidigare arbetat med Stöd och Matchning el motsvarande.Tjänstegrad deltid 50% - heltid 100%Tillträde snarast, intervjuer kommer ske löpande.Mer information och ansökanDu söker genom att gå in på www.enrival.se och klicka på "Lediga Jobb". Ansökningar behandlas löpande, så skicka in din ansökan snarast möjligt. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Caroline Olofsson på 0722 - 51 37 22 eller caroline.olofsson@enrival.se Varaktighet, arbetstid2021-07-05Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-30Enrival AB5847010