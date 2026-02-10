Enkh AB söker mongolisk talande sushi kock.

Enkh AB / Kockjobb / Filipstad
2026-02-10


Enkh AB söker mongolisktalande sushi kock

Enkh AB söker nu en mongolisktalande sushi kock som vill bli en del av vårt team.
Tidigare erfarenhet är inget krav - all utbildning och upplärning sker på plats.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om tjänsten
Som sushi kock hos oss kommer du att ansvara för att laga all sushi och maki som finns på vår meny, samt arbeta med andra enklare köksuppgifter. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, hygien och samarbete står i fokus.

Vi söker dig som:
* Talar mongoliska
* Är noggrann, arbetsvillig och villig att lära dig
* Kan arbeta i team och ta instruktioner
* Har intresse för matlagning (meriterande men inget krav)

Vi erbjuder:
* Lön enligt kollektivavtal
* Trygg anställning
* Upplärning och utbildning på plats
* Goda arbetsvillkor

Arbetsplats: Filipstad
Start: Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan!
Enkh AB

Enkh AB .
- , .


. . , , .

:
*
* , ,
*
* ( , )

:
*
*
*
*

:
:

!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: anujin_majig1231@icloud.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan/".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enkh AB (org.nr 559482-6355)
Drottninggatan 3 C (visa karta)
682 30  FILIPSTAD

Kontakt
Restaurangchef
Anujin Majig
anujin_majig1231@icloud.com
0793393575

Jobbnummer
9734878

