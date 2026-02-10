Enkh AB söker mongolisk talande sushi kock.
2026-02-10
Enkh AB söker mongolisktalande sushi kock
Enkh AB söker nu en mongolisktalande sushi kock som vill bli en del av vårt team.
Tidigare erfarenhet är inget krav - all utbildning och upplärning sker på plats.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som sushi kock hos oss kommer du att ansvara för att laga all sushi och maki som finns på vår meny, samt arbeta med andra enklare köksuppgifter. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, hygien och samarbete står i fokus.
Vi söker dig som:
* Talar mongoliska
* Är noggrann, arbetsvillig och villig att lära dig
* Kan arbeta i team och ta instruktioner
* Har intresse för matlagning (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
* Lön enligt kollektivavtal
* Trygg anställning
* Upplärning och utbildning på plats
* Goda arbetsvillkor
Arbetsplats: Filipstad
Start: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: anujin_majig1231@icloud.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan/". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enkh AB
(org.nr 559482-6355)
Drottninggatan 3 C (visa karta
682 30 FILIPSTAD Kontakt
Restaurangchef
Anujin Majig anujin_majig1231@icloud.com 0793393575 Jobbnummer
9734878