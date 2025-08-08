Enkätutdelare i Skåne sökes!
2025-08-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Nu söker vi på Origo Group flera positiva och sociala intervjuare till ett spännande projekt i Skåne. Arbetet är att dela ut enkäter till människor i bla. kollektivtrafik. Med start 1 september och 12 veckor framåt.
Intervjuer hålls löpande
Vad kan vi erbjuda dig?
Ett arbete med variation och miljöombyte där du får träffa många olika typer av människor där du har stor möjlighet till att arbeta dag-, kväll. Vi erbjuder en behovsanställning där du har stor möjlighet att påverka din egna arbetstid.
Lön från bostad till arbetsort
Möjlighet att påverka din arbetstid
Ett socialt arbete
Möjlighet att få resa i arbetet
Utbildning får du av oss, men tidigare erfarenhet av intervjuarbete är meriterande.
Bli en del av vår personalpool och få tillgång till fler projekt
Vem är du?
Du är 18+, noggrann, flexibel och gillar att möta människor. Du tar stort ansvar och kan jobba självständigt, men också i team. Du behöver också känna dig bekväm med grundläggande teknik. Det är även en stor fördel om du känner dig bekväm med att gå i rörande fordon.
Vi vill ha en blandad intervjuarstab, så kom precis som du är!
Ansök redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett heltidsjobb.
Origo Group Data Collection AB
(org.nr 556525-4256), http://www.origogroup.com Arbetsplats
Origo Group Kontakt
Julhia Sahlander julhia.sahlander@origogroup.com Jobbnummer
9451243