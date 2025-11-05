Enkätkonstruktör till Socialstyrelsen
2025-11-05
Vill du göra skillnad och vara med och driva Socialstyrelsens arbete framåt? Avdelningen för analys följer upp, analyserar och utvärderar utvecklingen inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. En hörnpelare i Socialstyrelsens analysarbete är att inhämta information i form av enkätundersökningar, där myndighetens enkätstödsgrupp ger metodstöd vid myndighetens datainsamlingar och analyser. Vi arbetar aktivt med att minska respondenternas uppgiftslämnarbörda, vilket betyder att vi även bidrar till att identifiera alternativa datakällor när sådana finns. Vi behöver nu förstärka verksamhetens kapacitet avseende enkätkonstruktion och söker därför en ny kollega till vår arbetsgrupp.
Vi söker dig som vill
• verka som internkonsult i frågor som rör enkätmetodik och genomförande av enkätundersökningar,
• bidra med metodkunskap inom datainsamling genom konstruktion av enkätfrågor samt genomföra enkätinsamling i vårt enkätverktyg
• arbeta tillsammans med projektledare, utredare, sakkunniga och statistiker för att säkerställa hög kvalitet i arbetet,
• bidra till enkätstödsgruppens kontinuerliga utvecklingsarbete.
Vi söker dig som har
• akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, så som beteendevetenskap, eller annan utbildning som Socialstyrelsen finner relevant för tjänsten,
• erfarenhet av arbete med frågekonstruktion i enkätundersökningar,
• kunskap om kvantitativa och kvalitativa metoder, mätfelsproblematik, frågeformulering och utformning av frågeformulär, särskilt webbenkäter,
• erfarenhet av att arbeta i en konsultativ roll och ha lätt att samarbeta med andra
• mycket goda kunskaper i svenska språket.
Om dig
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är samarbetsorienterad då arbetet sker i nära samverkan med kollegor runt om på hela myndigheten. Du ska också ha ett strukturerat arbetssätt och kunna göra rätt prioriteringar då arbetstempot stundtals kan vara högt. Vidare är det viktigt att du är analytisk och kan fatta självständiga beslut i ditt arbete. Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, exempelvis i stat, kommun eller region,
• erfarenhet av arbete inom undersökningsföretag,
• erfarenhet av GDPR och sekretessfrågor,
• erfarenhet av arbete i webbaserat enkätverktyg.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till 2 dagar i veckan. Våren 2027 flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir Utredare och din placering är på avdelningen för Analys, enheten för enkäter och kvantitativa analyser, (EKA).
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV. Om du har frågor om tjänsten, kontakta Enhetschef Cajsa Skytt, cajsa.skytt@socialstyrlesen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Klara Renberg, klara.renberg@socialstyrelsen.se
.
Fackliga företrädare för SACO-S är Isabelle.Ålander, isabelle.alander@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund, anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på tel. 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
