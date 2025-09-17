Enhetsrektor till sfi i Uppsala
2025-09-17
Välkommen till arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar vi med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Målet är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning. Därför arbetar vi nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vill du leda en av Sveriges största sfi-verksamheter och samtidigt vara med och utveckla vuxenutbildningen i vår växande kommun? I rollen som enhetschef för sfi får du leda en verksamhet där individanpassning, kvalitet och utveckling står i centrum och samtidigt vara en del av ett öppet och prestigelöst ledarteam där vi stöttar varandra och har nära till skratt.
Sfi i Uppsala har runt 1 600 elever och bedrivs på två skolor - Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna och Gottsunda. Dessutom erbjuder vi sfi för föräldralediga i samarbete med familjecentralerna i Gottsunda och på Liljefors torg.
Undervisningen bedrivs både i klassrum och som flexutbildning - dagtid, kvällstid och på lördagar - vilket gör det möjligt att anpassa studierna efter elevernas behov. Vi erbjuder en rad olika inriktningar, till exempel sfi bas, sfi för synskadade, sfx och sfi för föräldralediga. Denna bredd gör vår verksamhet unik och skapar stora möjligheter för individanpassning. läs mer om oss här. (https://ujc-komvux.uppsala.se/)
Ditt uppdrag
Rollen som enhetsrektor för sfi är både strategisk och operativ.
Du har det övergripande verksamhets-, arbetsmiljö-, personal- och budgetansvaret för sfi och en stor del av uppdraget är det pedagogiska ledarskapet där verksamhetsutveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus.
Samtidigt är du som rektor engagerad i det dagliga arbetet med att stödja lärare och elever att nå goda resultat och att utmana tankesätt och arbetsmetoder i syfte att uppnå en verksamhet som håller hög kvalitet och som är förenlig med målen.
I ditt personalansvar ingår tre biträdande rektorer samt en mindre grupp medarbetare bestående av skoladministratör, studie- och yrkesvägledare och elevhälsoteam - totalt omkring tio personer. Tillsammans utgör ni en stark stödfunktion som ger förutsättningar för lärarna och eleverna att lyckas.
Utöver rektorsuppdraget ingår du i vuxenutbildningens ledningsgrupp tillsammans med andra rektorer, enhetschefer och utvecklingsledare med uppdraget att utifrån ett helhetsperspektiv och med eleven i fokus strategiskt planera och utveckla vuxenutbildningens verksamhetsområden. Här finns en stark vilja att prova nytt, bredden för att individanpassa undervisningen och ett nära samarbete med kollegor som delar samma engagemang. Vuxenutbildningschefen är din närmaste chef.
Som chef i Uppsala kommun har du utöver detta även stöd från kommunledningskontorets stab när det gäller bland annat ekonomi, HR, kommunikation, arbetsmiljö/rehabilitering och IT. Vi erbjuder löpande kompetensutveckling för att utveckla ett långsiktigt, hållbart och kvalitetssäkrat ledarskap.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för en stor och mångfacetterad sfi-verksamhet och samtidigt vara en aktiv spelare i utvecklingen av hela vuxenutbildningen i Uppsala kommun.
För att lyckas i uppdraget måste du ha:
• akademisk examen med minst 30 högskolepoäng inom pedagogik
• examen från rektorsutbildningen
• aktuell och flerårig erfarenhet som skolledare
• mångårig yrkeserfarenhet inom sfi
• erfarenhet av att leda chefer
• dokumenterad och aktuell erfarenhet av att ha drivit utvecklingsprojekt inom skolans uppdrag
• dokumenterad och aktuell erfarenhet av att uppnå goda resultat i verksamheten
• god kunskap om vuxenutbildningens styrdokument och kompetensförsörjande roll
Om du har erfarenhet som skolledare inom vuxenutbildningen är det meriterande.
Vi söker dig som leder med engagemang och som har en naturlig förmåga att bygga goda relationer. I mötet med andra är du lyhörd. Du ser värdet i samarbete både inom och utanför kommunen och bidrar till ett öppet och prestigelöst klimat där vi lyfter varandra och både kan skratta åt och lära av våra misstag. Du bygger förtroende genom att kommunicera öppet, hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt och bidra till goda samarbeten. Din sociala förmåga gör att du knyter kontakter och vårdar relationer som stärker både verksamheten och uppdraget.
Som ledare har du förmågan att lyfta blicken och se helhet och samband, utan att fastna i detaljer. Du förstår din egen roll men agerar alltid med hela verksamhetens och elevens bästa för ögonen.
Du är positiv, lösningsinriktad och mån om att skapa en miljö där andra får växa. Du är också resultatorienterad - och för dig betyder goda resultat att eleverna ges rätt förutsättningar att lyckas. För dig är det en självklarhet att det är vi i verksamheten som ska hitta vägar och lösningar, och att elevens bästa alltid står i centrum.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, välkommen att kontakta vuxenutbildningschef Ulrika Grönqvist, 018-7274988. Har du frågor om rekryteringsprocessen, ring/ sms:a rekryterare Britt Pedersen, 018-727 6712.
Facklig företrädare: Sveriges skolledare, Johanna Wallin, 018-727 63 21.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
