Enhetschefskollega med sjuksköterskekompetens sökes till Lavende - Upplands Väsby kommun - Administratörsjobb i Upplands Väsby

Prenumerera på nya jobb hos Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby2020-08-26Är du utbildad sjuksköterska och med erfarenhet som chef inom äldreomsorgen? Tror du även på att engagerat och närvarande ledarskap? Sök då tjänsten som en av två enhetschefer hos oss på Lavendelgården och dagverksamheten Navet.Välkommen till oss på Lavendelgården och NavetVi söker efter dig som vill ha en roll som kombinerar din sjuksköterskeroll med att vara en ledare. Lavendelgården är ett särskilt boende för äldre med totalt 42 platser varav 28 permanenta demens-och omvårdnadsplatser och 14 korttids- och växelvårdsplatser. Det är till korttids- och växelvårdsplatserna samt Navet som vi nu söker en enhetschef. Båda verksamheterna ligger i nära anslutning till varandra.Verksamheten ingår i Väsby Stöd och Omsorg, som är en kommunal utförarverksamhet och ligger organisatoriskt inom Social- och omsorgskontoret. Utöver att våra mål är politiskt styrda av Omsorgsnämnden är vår strävan att utveckla organisationen och våra verksamheter inom Väsby stöd och omsorg till att bli mer moderna, effektiva och alltid ha kunden i fokus.Ditt uppdragTjänsten är 75% som enhetschef och 25% som sjuksköterska. Du leder arbetet med ansvar för verksamhet, personal och budget. I det ingår även arbetsmiljö- och miljöansvar. Du ansvarar för kvalitets- och verksamhetsutveckling inom enheten.Till din hjälp har du, förutom engagerade medarbetare, en ledningsgrupp som består av områdeschef och enhetschefskollegor, ekonomicontroller, HR-specialist och utvecklingsledare.Vi har inlett ett spännande förändringsarbete med fokus på tydligare chefsroller, bättre beslutsvägar och ett utgångsläge där kunden alltid är i fokus. Ett viktigt område hos oss är digitalisering och dess möjligheter att kunna erbjuda en ännu högre kvalitet och omvårdnad utifrån individens behov.Är du den vi söker?Du är utbildad sjuksköterska med yrkeserfarenhet, har minst tre års dokumenterad ledarerfarenhet inom äldreomsorgen samt behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Meriterande är om du arbetat inom kommunal verksamhet och har arbetat på korttids- och växelvård eller med med personer med kognitiv sjukdom.Som person är du strukturerad och organiserar och planerar ditt arbete väl. Du sätter mål och arbetar ambitiöst för att nå ett gott resultat. Du har en stark grundtrygghet och kan skilja på sak och person. Vidare är du samarbetsorienterad och arbetar med ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.Vi erbjuder digHos oss får du ett varierat och utvecklingsinriktat arbete med möjlighet att medverka till ett bättre samhälle. Stor delaktighet i arbetets utformande där förslag till förbättringar uppmuntras.För att du ska känna dig trygg i din roll som chef har du möjlighet att gå kompetenshöjande utbildningar (exempelvis inom arbetsmiljö) och delta i ett mentorsprgram. Som chef hos oss kommer du ha möjlighet att nätverka med kommunens andra chefer genom vårt ledarforum som du bjuds in till minst tre gånger om året.Som anställd i Upplands Väsby kommun erbjuder vi dig möjlighet till friskvårdsbidrag, personalrabatterade erbjudanden via vår friskvårdsportal samt ett kostnadsfritt professionellt personalstöd via Falck Healthcare.Övrig informationDet är viktigt för Upplands Väsby kommun att rekrytera in rätt person på rätt plats! Därför rekryterar vi kompetensbaserat. På så sätt tror vi att vi kan hitta bästa matchningen av kandidat för just den här tjänsten.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-20Upplands Väsby kommun5334608