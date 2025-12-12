Enhetschefer till verksamhetsområde funktionsstöd daglig verksamhet
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Vi fortsätter att utöka!
Nu söker vi två enhetschefer för daglig verksamhet. Förutom ansvaret för en daglig verksamhet innefattas den ena tjänsten att arbetsleda enheten för pedagogisk utveckling, vårt specialteam som stöttar hela verksamhetsområdet funktionsstöd. Den andra tjänsten innefattar utöver ansvar för daglig verksamhet även att arbetsleda medarbetare som jobbar med placeringar inom daglig verksamhet.
Som enhetschef inom funktionsstöd med ansvar för daglig verksamhet har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi inom dina enheter. Ditt uppdrag är att säkerställa att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens mål och värdegrund.
Du leder, planerar och följer upp det dagliga arbetet tillsammans med medarbetarna och verkar för en trygg, meningsfull och utvecklande tillvaro för kunderna. I rollen ingår att:
Leda och utveckla verksamheten utifrån individens behov, genom ett tydligt och närvarande ledarskap.
Ansvara för att verksamheten uppfyller krav på kvalitet, dokumentation, uppföljning och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Säkerställa en god samverkan med brukare, anhöriga, myndigheter och andra samarbetspartners.
Ha budget- och resultatansvar samt arbeta aktivt med resursplanering och effektiv verksamhetsstyrning.
Leda, stödja och utveckla medarbetarna genom dialog, uppföljning och kompetensutveckling.
Delta i bolagets utvecklingsarbete och bidra till att skapa en lärande och innovativ organisation.
Som enhetschef är du en del av ledningsgruppen inom funktionsstöd, där du tillsammans med kollegor driver gemensamma frågor och utvecklingsinitiativ för hela verksamhetsområdet.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och handledning inom funktionsstöd inklusive metoder som tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande samt alternativ och kompletterande komminikation (AKK).
B-körkort
Verksamheten i Landskrona Omsorg är tillståndspliktig. Den som anställs behöver ha kvalifikationer att bli tillståndsbärare utifrån IVO:s krav.Kvalifikationer
Högskoleexamen inom socialt arbete, pedagogik eller vård/omsorg.
Chefserfarenhet inom LSS-verksamhet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
