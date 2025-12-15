Enhetschefer till vård- & omsorgsboenden i Bredbyn
Örnsköldsviks kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örnsköldsvik
2025-12-15
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Som enhetschef inom särskilt boende arbetar vi tillsammans för att ge våra brukare insatser och stöd av god kvalitet som är anpassat utifrån individens behov och önskemål.
Inom avdelningen finns totalt 16 vård- och omsorgsboenden fördelade på 23 enhetschefer. Nu söker vi två enhetschefer till Bredbyn, en till Myrtengården och en till Sörgården, som vill vara med och utveckla våra verksamheter i Bredbyn.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär att du företräder kommunen som arbetsgivare och att ansvara för ekonomi, verksamhet, arbetsmiljö och personal.
Som enhetschef får du en central roll där du tillsammans med din kollega leder, stöttar, motiverar och utvecklar medarbetarna. Tillsammans arbetar ni för att skapa en god arbetsmiljö som präglas av samarbete för att nå kvalité, resultat och uppsatta mål, samtidigt som ni bidrar till att våra boende får en trygg och meningsfull vardag. Du strukturerar, planerar och organiserar ditt arbete självständigt.
Till stöd i ditt arbete finns din chef, chefsstöd, kollegor inom särskilt boende samt stödfunktioner som bland annat ekonom, HR-specialist och lönehandläggare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, sjuksköterska eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete är meriterande. Meriterande är också om du har erfarenhet av kommunalt arbete eller offentlig styrd organisation samt om du har goda kunskaper inom verksamhetsområdet.
Som person är du trygg i dig själv och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och kommunikativ i dina relationer med andra människor. Det är också viktigt att du har förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att information når fram och att du är mån om uppföljning. Vidare är du mål- och resultatorienterad och har förmåga att se helheten i verksamheten.
Körkort behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/661". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Linda Johansson, områdeschef 0660-265050 Jobbnummer
9643536