Enhetschefer till Socialtjänst och arbetsmarknad
Arvika kommun, Socialtjänst och arbetsmarknad / Sjukvårdschefsjobb / Arvika Visa alla sjukvårdschefsjobb i Arvika
2026-07-10
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Socialtjänst och arbetsmarknadPubliceringsdatum2026-07-10Beskrivning
Socialtjänst och arbetsmarknad omorganiserar sig för att möjliggöra socialtjänstens arbete utifrån intentionerna i socialtjänstlagen, aktivitetskravet och kommande samsjuklighetsreform samt våra invånares behov!
Vill du bli en del av Socialtjänst och arbetsmarknad i Arvika kommun och arbeta med bostadsfrågor och nära stöd i vardagen? Vill du samverka för att människor ska bli självförsörjande? Är du modig och ser nya vägar framåt? Brinner du för de sociala frågorna och vill leda våra engagerade medarbetare för att nå bästa kvalitet åt dem vi är till för? Vill du skapa förutsättningar för att våra klienter ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Då kan det här uppdraget vara något för dig! Dina arbetsuppgifter
Då vi omorganiserar vår verksamhet söker vi två enhetschefer till Avdelningen vuxna på Socialtjänst och arbetsmarknad. Våra två nya enheter heter Enheten för boende och Enheten för socialt stöd. Du kommer tillsammans med kollegorna i ledningsgrupp för Vuxna och personalen inom din enhet att arbeta med att starta, bygga upp och utveckla enheterna.
Enheten för boende kommer hantera myndighetsutövning samt utförarverksamhet inom alla socialtjänstens boendefrågor så som Bostad först, hyresgarantier, bostadssociala kontrakt, psykiatriboende och uppsökande verksamhet osv. Även myndighetsutövning gällande socialpsykiatri kommer finnas på enheten. I tjänsten har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för ca 15 medarbetare, vilka kommer bestå av boendestödjare, behandlingsassistenter och socialsekreterare.
Enheten för socialt stöd kommer arbeta med socialt stöd till vuxna i form av boendestöd, behandlingsverksamhet, uppsökande verksamhet, anhörigstöd samt stöd från sjuksköterska gällande bland annat hälsa och sjukvård. I tjänsten har du budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för ca 14 medarbetare, vilka kommer bestå av boendestödjare, beroendeterapeuter och sjuksköterskor.
Gemensamt för båda tjänsterna är att du i rollen som enhetschef lägger stort fokus på intern och extern samverkan. Viktiga samverkansparter är regionen, andra parter i kommunen, fastighetsbolag och civilsamhälle.
Vårt fokus är att möjliggöra socialtjänstens arbete utifrån intentionerna i socialtjänstlagen samt andra förändrade lagkrav och våra invånares behov. Vi glöder för att ge gott stöd på kort och lång sikt till våra invånare.
Som enhetschef ska du leda och fördela arbetet inom enheten. Du behöver kunna stödja och inspirera dina medarbetare samt kollegor i arbetet med att bygga upp nytt samtidigt som ni tillsammans tar vara på det goda som finns. Intern samverkan kommer vara en prioriterad arbetsuppgift.
Du kommer att ingå i ett team om fyra chefer som tillhör ledningsgruppen för vuxenavdelningen. På vuxenavdelningen finns, utöver Enheten för social stöd och Enheten för boende, även Enheten för ekonomiskt och socialt bistånd samt Arbetsmarknad- och integration för vuxna. Vi vill ha en nära och god samverkan mellan våra enheter och även med våra kollegor inom Avdelningen barn- och unga.Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som har en socionomexamen eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig samt tidigare yrkeserfarenhet inom socialtjänst. Vi ser gärna att du har arbetat med systematiskt utvecklingsarbete samt med olika former av förändringsarbete. Om du tidigare har arbetat som chef inom socialtjänst så är det meriterande men det är inget krav.
Som person är du trygg i ditt sätt att leda. Du arbetar målinriktat, strategiskt samt har god analytisk förmåga. Du är tydlig i din kommunikation och handlingskraftig. Du vågar stå för fattade beslut som du har förmågan att göra begripliga för medarbetarna. Du är positiv, lösningsfokuserad och ser möjligheter i att samverka med andra. Du är nyfiken och ser det som en självklarhet att hålla dig uppdaterad och följa utvecklingen inom socialt arbete.
Du behöver ha B-körkort.
Beredskap ingår i tjänsterna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan så fort du kan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vid frågor om tjänsterna kontakt enligt nedan.
vecka 30-31 Lisa Ivarsson 0570-82805 eller lisa.ivarsson@arvika.se
vecka 32-33 Johanna Wallgren Bäckström 0570-764 032 eller johanna.wallgren.backstrom@arvika.seÖvrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika kommun, Socialtjänst och arbetsmarknad Kontakt
Lisa Ivarssson, avdelningschef lisa.ivarsson@arvika.se 0570-82805 Jobbnummer
9998798