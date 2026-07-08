Enhetschefer till ordinärt boende
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Eskilstuna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Eskilstuna
2026-07-08
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Välkommen till ett jobb där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens vård- och omsorg!
Vi söker dig som vill vara med och leda hemtjänsten i en spännande tid där både utmaningarna och möjligheterna är många. En roll där du i samarbete med kollegor arbetar för både enat arbetssätt och en fin teamkänsla. Det är med orden vi måste, vi vill och vi kan som vi nu driver den personcentrerade vården i fokus framåt. Vi erbjuder ett utvecklande och självständigt jobb där lyhördhet, tydlighet och det personliga ledarskapet blir några av nycklarna för framgång.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Med ett personalansvar för dina medarbetare kliver du in i verksamheten med mål att skapa trygghet och kvalitet för både medarbetare och brukare. Det är med öppenhet och nyfikenhet du samverkar och samarbetar för att skapa en god struktur i verksamhetsutvecklingen och att vidareutveckla det goda i verksamheten.
Viktiga fokusområden för framtiden blir förändringsarbete och digitalisering där du utmanar och tillsammans med din personal och chefskollega hittar vägar för att driva verksamheten framåt. Med ditt positiva engagemang och öppenhet bidrar du till hela förvaltningens arbete med inflytande och delaktighet i utförandet av insatser.
I rollen som enhetschef har du ett ansvar för din personal och deras arbetsmiljö, ekonomi, uppföljning, utveckling och kommunikation för verksamheten. Till stöd i det vardagliga arbetet finns en gruppledare med fokus på exempelvis schemaläggning och verksamhetsplanering.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som genom lyhördhet och tydlighet skapar förutsättningar för engagemang, trygghet och mod i den verksamheten du leder. Med ditt positiva förhållningssätt och din kompetens tacklar du utmaningar på ett professionellt sätt. Du trivs i relationsbyggandet och att leda, samverka och samarbeta är enkelt för dig. Du är en god lyssnare och självständig som person med förmåga att arbeta mot uppsatta mål, planera, strukturera, analysera och att se till helheten.
I grunden har du en relevant högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi som arbetsgivare bedömer lämplig i förhållande till ett chefsuppdrag i offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av arbete som chef med personal- och verksamhetsansvar inom omsorgsområdet och gärna inom offentlig förvaltning. Har du erfarenhet att aktivt arbeta med digitalisering och digitala verktyg i yrkesrollen är det meriterande för tjänsten då hela vård- och omsorgssektorn befinner sig på en spännande förändringsresa. Vi ser gärna att du har god kunskap kring lagstiftning inom området och Körkort B.
Välkommen med din ansökan! För att din ansökan ska vara komplett behöver du bifoga ett fullständigt cv där du anger tjänst, arbetsgivare, period och arbetsuppgifter för respektive tjänst samt bevis på din examen/utbildning.
Under sommar- och semesterperioden kan återkoppling på din ansökan i vissa fall dröja.
Intervjuer för tjänsten är planerade under vecka 33, torsdag den 13/8 och fredag 14/8.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261994". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
632 20 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef
Andreas Bolinder andreas.bolinder@eskilstuna.se Jobbnummer
9997399