Enhetschefer till LSS och socialpsykiatrin
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Sjukvårdschefsjobb / Mjölby Visa alla sjukvårdschefsjobb i Mjölby
2025-10-23
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod. Vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Verksamhetsområde LSS och socialpsykiatrin syftar till att möjliggöra ett självständigt, aktivt och tryggt liv för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder varierande fritidsaktiviteter, arbete och sysselsättning samt olika boendeformer. Vi befinner oss i en utvecklingsfas och söker nu två enhetschefer.
Är du en prestigelös, lyhörd och motiverande lagledare som har modet att leda för framgång?Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef utvecklar och kvalitetssäkrar du våra verksamheter så att de möter dagens behov utifrån gällande lagstiftning, men även för att kunna möta framtida utmaningar. Du leder våra kunniga och engagerade medarbetare i deras arbete och har fullt ansvar för dina verksamheter, vilket innefattar personal och ekonomi samt verksamhets- och kvalitetsansvar ut mot våra medborgare i Mjölby kommun.
Verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas med flera nya gruppbostäder som ska byggas och startas upp kommande år. Som enhetschef kan du få möjligheten att vara en del av den utvecklingsresan.
Du är direkt underställd verksamhetschefen för LSS och socialpsykiatri och ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp som idag består av totalt 6 enhetschefer. Stödfunktioner som exempelvis ekonomi och HR finns väl uppbyggda runt ditt ledarskap för att ge dig de bästa förutsättningarna i ditt uppdrag. Du får chefsintroduktion och kontinuerlig utveckling via kommunens ledarutvecklingsprogram. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för uppdraget relevant högskoleutbildning exempelvis socionom, beteendevetenskaplig kandidatexamen, pedagogisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som chef, det är meriterande om du varit chef inom en politiskt styrd organisation. Vidare har du flerårig erfarenhet av att ha arbetat med personer med funktionsnedsättning. Du har god kännedom om de lagar som styr verksamheten samt en förmåga att omsätta politiskt uppsatta mål till praktisk handling. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Det är meriterande om du har genomfört en ledarskapsutbildning och har erfarenhet av myndighetsutövning. Det är även meriterande om du har god kunskap om pedagogiska arbetssätt och stödmetoder för området. Om du har varit med och startat nya verksamheter inom LSS är det också meriterande.
Som person ser vi att du är strukturerad och tydlig samt har god initiativförmåga och kan se helheten. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden och är en person som uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har förmågan att både självständigt och tillsammans med andra vara lösningsfokuserad och ser utveckling samt kvalitet som självklara komponenter i ditt arbete, där kundens behov sätts i centrum.
Du har goda ledaregenskaper med betoning på kommunikativ förmåga och lyhördhet samt förmågan att leda och motivera andra. Vidare har du förmågan att delegera och följa upp arbetsuppgifter samt ger råd, stöd och möjlighet till dina medarbetares utveckling. Du tar tillvara på andras tankar och idéer inför beslut samt skapar ett positivt arbetsklimat som främjar ständiga förbättringar.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete och en arbetsplats med en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om hela vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Robin Taylor robin.taylor@mjolby.se 010-234 56 98 Jobbnummer
9570157