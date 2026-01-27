Enhetschefer till Kommunikationsstaben
AS&B Executive AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av Linköpings fortsatta utveckling? Gillar du att leda och driva kommunikativ utveckling för att bidra till något större? Vill du stärka och öka kunskapen om Linköpings kommun och bidra till att göra Linköping som plats ännu mer attraktiv? Då är du vår nästa kommunikativa stjärna!Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Vi söker nu två enhetschefer till Kommunledningsförvaltningens kommunikationsstab som vill leda kommunens övergripande kommunikationsarbete. Kommunikationsstaben är under förändring för att bättre kunna möta både interna och externa behov i det nya kommunikativa landskapet. Vi ställer därför om vår organisation och bildar två enheter; en för varumärke och strategi och en för omvärld och redaktion. Även om vi rent organisatoriskt har två enheter behöver arbetet organiseras via tvärfunktionella team, både inom staben och tillsammans med övriga förvaltningar. Förmåga att leda i förändring och i samverkan ha ett tätt samarbete med andra delar av organisationen kommer därför vara en mycket viktig del av ledarskapet.
Några av de viktiga arbetsuppgifterna i enhetschefsrollen är att:
leda utvecklingen av en effektiv, flexibel och sammanhållen kommunikation och stärka samverkan inom kommunkoncernen,
säkerställa arbetssätt som fullt ut nyttjar möjligheterna i ett modernt kommunikationslandskap och användningen av AI-verktyg,
leda utvecklingen av organisationens interna kommunikation och ett mer proaktivt redaktionellt arbete i övrigt och
leda, fördela och följa upp enhetens arbete i vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter - Enhet Varumärke och strategi:
ansvara för ledning av varumärkesstrategier och säkerställa samordning av kommunikationsinsatser,
utveckla digital närvaro, kanalstrategier och arbetssätt för mätning av kommunikativ effekt,
leda projektkommunikation och omsätta strategier i konkreta insatser och
bygga upp strategisk förmåga och utveckling av arbetssätt för att motverka desinformation.
Exempel på arbetsuppgifter - Enhet Omvärld och redaktion:
ansvara för ledning av det redaktionella innehållsarbetet, inklusive arbetet vid pressfunktionen,
ansvara för ledning av kriskommunikation (KIB) och omvärldsbevakning/analys,
säkerställa arbetssätt i samverkan med andra för sammanhållen kommunikation över kanalgränserna och
säkerställa operativt stöd i arbetet med desinformation för att stärka motståndskraften och kunskapsuppbyggnad.
Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och arbetar för att skapa en kultur präglad av samarbete, utveckling och kvalitet.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun med cirka 130 medarbetare. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger ledning, inriktning och stöd till övriga förvaltningar, näringslivet, organisationer samt kommunens politiska ledning.
Kommunikationsstaben har i nuläget 14 medarbetare och har det kommunövergripande kommunikationsuppdraget för intern och extern kommunikation samt för marknadsföring. Uppdraget innebär att ansvara för det varumärkesstrategiska arbetet kopplat till Linköping kommun, kommunens arbetsgivarvarumärke och platsen Linköping. Kommunikationsstaben ansvarar även för kommunens press- och mediefrågor och kriskommunikation. I vårt uppdrag ingår ansvar för kommunens kommunikationskanaler med särskilt ansvar för utveckling och förvaltning av de digitala kanalserna. Staben har också ett samordnande uppdrag för kommunikationsinsatser som berör uppdrag och projekt som berör fler än en förvaltning samt samordning av de kommunikativa insatser som krävs vid händelser som riskerar att påverka förtroendet för kommunen. Utöver det ansvarar Staben för kunskapsuppbyggnad samt omvärldsbevakning i syfte att öka kommunens förmåga att stå emot desinformation och subversion.
Arbetsplatsen är belägen i stadshuset i centrala Linköping och vi arbetar utifrån ett flexibelt arbetssätt. För tjänsten tillämpas förtroendearbetstid.
Du som söker
Vi söker dig med relevant universitets/högskoleexamen eller annan högskoleutbildning som möter arbetsgivarens krav inom kommunikation, media, statsvetenskap, ekonomi eller motsvarande område. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete och har flerårig chefserfarenhet eller arbetat i en arbetsledande funktion med vana att leda, samordna och arbeta tvärfunktionellt. Har du dessutom vana av att leda i förändring är det meriterande. Du är väl förtrogen med det moderna kommunikationslandskapet.
Du uttrycker dig mycket väl på både svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
Ditt ledarskap präglas av professionalitet och förändringskraft. Genom ett närvarande ledarskap utvecklar du tillsammans med dina medarbetares engagemang, kompetens och kreativitet arbetsplatsen och kommunen till det bättre. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du relaterar lyhört till andra och har förmågan att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har mod att våga tänka och göra nytt och ser möjligheter i förändring. Vidare arbetar du utifrån mål och kan omsätta dessa i dina dagliga prioriteringar. Avslutningsvis har du en realistisk tro på din egen förmåga och besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem.
I den här rekryteringen använder vi webbaserade personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Sista dag att ansöka är 15 februari
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9707571