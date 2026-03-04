Enhetschefer till hemtjänsten i sydväst
2026-03-04
Om jobbet
Vill du vara med och leda samt utveckla framtidens hemtjänst? Nu har du chansen då vi söker två nya chefskollegor till Sydväst, en tjänst till Högsbo hemtjänst och en tjänst till enheten i Frölunda hemtjänst.
Tjänsterna innebär ett personalansvar om ca 20 medarbetare vardera och du arbetar nära tillsammans med andra enhetschefer för att hantera ditt uppdrag. Ditt huvuduppdrag som enhetschef hos oss innebär ansvar för utförandet av beviljade biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Uppdraget innebär att leda, planera, utveckla och ansvara för din enhet med totalt budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Tillsammans med dina medarbetare och ledningsgrupp skapar ni en tillåtande och trygg miljö där alla kan utvecklas. Du ansvarar för att omvandla politiskt fastställda mål och uppdrag till verksamhet. Det handlar om att arbeta genom andra och lita till dina medarbetares kompetens och engagemang för att lösa uppgifter.
Du kommer att ha ett nätverk över hela staden och till din hjälp finns även olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR och kvalitetsutvecklare. Kopplat till din enhet finns en administratör med inriktning planering, verksamhetsnära stöd samt omsorgshandledare. På kvällar och helger finns en trygghetsjour som hanterar delar av ditt uppdrag.
För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till chefer. Gemensamt med dig tar vi fram en individuell introduktionsplan. Vi kan erbjuda dig ett spännande utvecklingsarbete tillsammans med kunniga medarbetare och chefer.
Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten skall du ha högskoleexamen så som Socionomprogrammet, Sociala Omvårdnadsprogrammet eller annan högskoleexamen som vi som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
Meriterande:
• Chefserfarenhet
• Chefserfarenhet specifikt inom område hemtjänst
• Ledarskapsutbildning
• Erfarenhet inom vård- och omsorgsarbete i någon annan roll än som chef
• God kännedom om lagstiftning SoL och HSLDina personliga egenskaper
• Som chef är lyhörd för idéer och synpunkter från dina medarbetare genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
• Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.
• Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
• Du har en utvecklad social säkerhet med förmåga att läsa av och agera i olika sociala situationer. Där du står upp för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
• Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Vi är Göteborg, är du det också?
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-attjobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
