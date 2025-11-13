Enhetschefer till Hemtjänsten - Andersberg, Hille och Brynäs
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
I Gävle kommun arbetar vi för ett tryggt och hållbart samhälle där människor kan leva ett gott liv - varje dag. Våra verksamheter inom Stöd i hemmet gör skillnad för äldre och personer med behov av omsorg och service. Vi vill skapa förutsättningar för ett självständigt liv, med omtanke, respekt och kvalitet i varje möte.
Nu söker vi tre engagerade enhetschefer till Hemtjänsten i Andersberg, Hille och Brynäs.
Tjänsten på Andersberg är ett föräldravikariat, medan tjänsterna i Hille och Brynäs är tillsvidareanställningar.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom hemtjänsten har du en central roll i att leda, utveckla och inspirera dina medarbetare. Du ansvarar för personal, ekonomi och arbetsmiljö och för att skapa förutsättningar för en omsorg med både kvalitet och hjärta.
I uppdraget ingår att:
* Leda och följa upp verksamheten utifrån politiska mål och styrdokument.
* Skapa engagemang och arbetsglädje genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap.
* Driva utveckling och delta aktivt i förändringsarbete, bland annat inom välfärdsteknik och nya arbetssätt.
* Samverka tvärprofessionellt mellan hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet.
Du blir en del av ett stödjande chefsteam där kollegialt lärande, delaktighet och utveckling står i centrum. Du har även stöd av funktioner inom HR, ekonomi och planering.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, kommunikativ och utvecklingsinriktad ledare. Du har en helhetssyn på verksamheten och trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med närvarande ledarskap.
Du:
* Ser samband och logik i komplexa situationer och fattar välgrundade beslut.
* Leder med tillit och tydlighet du förklarar mål och beslut, ger utrymme för initiativ och uppmuntrar till utveckling.
* Vågar pröva nya vägar, hanterar förändring med lugn och ser möjligheter där andra ser hinder.
Krav:
* Högskoleutbildning inom social omsorg, hälso- och sjukvård, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsverksamhet.
* Goda kunskaper inom ekonomi, personalledning och utvecklingsfrågor.
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande chefsuppdrag där du får bidra till ett bättre vardagsliv för Gävles invånare.
Ett starkt kollegialt nätverk med erfarna ledare och stödjande funktioner.
Goda möjligheter till kompetensutveckling och intern rörlighet.
Tillsvidareanställning på heltid (för Andersberg gäller föräldravikariat).
ÖVRIGT
Fackliga representanter;
* Ever Alvarado Vision - Vision, ever.alvarado@gavle.se
* Sara Lasell Akademikerförbundet SSR, sara.lasell@gavle.se
* Riita Juntunen - Kommunal, riita.juntunen@gavle.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
